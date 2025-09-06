Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar? 7 Eylül kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar? 7 Eylül kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar? 7 Eylül kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul, Trafik, Yol Kapatma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da düzenlenecek Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 7 Eylül trafiğe kapalı yollar belli olurken sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilen Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı, 4-7 Eylül 2025 tarihlerinde şehri hareketlendirecek. Özellikle final etabında trafik düzenlemeleri yapılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarışın güvenliği için kapalı yolları açıklarken sürücülerin mağdur olmaması için alternatif güzergahlar duyuruldu.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı’nın final etabı nedeniyle 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 07.00’den itibaren İstanbul’un Fatih, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde birçok yol trafiğe kapatılacak.

Saat 07.00'itibaren kapanacak yollar şöyle:

Fatih ilçesi Avrasya Tüneli (Avrupa Yakasından Asya Yakası İstikameti)

Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol Ve Güney Yan Yol (Taşhanlar Köprüsü İle Sirkeci Arası Sirkeci İstikameti)

Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih İiçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu İstikameti

Eyüpsultan ilçesi Savaklar Caddesi (İki Yönlü)

Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Topkapı Tünel Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Yedikule Varyant

Yukarıda belirtilen istikamete çıkan bütün yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak. 6. Eylül Cumartesi saat 21.00’den itibaren kapanacak yollar üzerinde bulunan park halindeki araçlar kaldırılacağı belirtildi.

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar? 7 Eylül kapalı yollar ve alternatif güzergahlar - 1. Resim

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Fatih ilçesi Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)

Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi

Fatih ilçesi Macarkardeşler Caddesi

Fatih ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Aksaray İstikameti

Fatih ilçesi Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)

Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti

Fatih ilçesi Ankara Caddesi

Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Edirnekapı İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Zübeyde Hanım CaddesiBakırköy ilçesi Ekrem Kurt Bulvarı

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandıVapur seferleri iptal mi? 6-7 Eylül 2025 iptal seferler Şehir Hatları tarafınca duyuruldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gülçin Ergül'ün yeğeni neden öldü? - HaberlerGülçin Ergül'ün yeğeni neden öldü?KPSS'den en erken saat kaçta çıkılır? - HaberlerKPSS'den en erken saat kaçta çıkılır?İlker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkındaki suçlama - Haberlerİlker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkındaki suçlamaBugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyor - HaberlerBugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücret durumu araştırılıyorKPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler? - HaberlerKPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler neler?KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, kimler katılabilir, yaş sınırı var mı? KPSS A Gurubu 1, 2, 3 sınav tarihleri - HaberlerKPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, kimler katılabilir, yaş sınırı var mı? KPSS A Gurubu 1, 2, 3 sınav tarihleri
Sonraki Haber Yükleniyor...