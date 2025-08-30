Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos'ta alternatif güzergahlar belli oldu

Bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos'ta alternatif güzergahlar belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos&#039;ta alternatif güzergahlar belli oldu
30 Ağustos, İstanbul, Trafik, Kapatma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da trafiğe çıkacak olan vatandaşlar tarafından trafiğe kapalı yollar merak ediliyor. İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı trafiğe kapalı yollar hakkında açıklama yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi paylaşıldı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, sabah saat 05.45’ten itibaren İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak. "Bugün hangi yollar kapalı?" sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.  İşte 30 Ağustos İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

Bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos'ta alternatif güzergahlar belli oldu - 1. Resim

30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 2025 ((05:45-PROGRAM BİTİMİ)

 

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova” kapsamında, 24.08.2025 Pazar prova günü ve 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

Bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos'ta alternatif güzergahlar belli oldu - 2. Resim

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- D 100 Karayolu

- O-3 Hal Yolu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düğünü bırakıp eve koştu, gördüğüyle yıkıldı! Facianın arkasındaki isim 'komşu' çıktıMezarlar tahrip edildi, ekipler harekete geçti! Altından bambaşka bir gerçek çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumartesi kuyumcular açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor - HaberlerCumartesi kuyumcular açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, hangi toplu taşımalar bedava? - Haberler30 Ağustos metrobüs ücretsiz mi olacak, hangi toplu taşımalar bedava?30 Ağustos resmi tatil mi? - Haberler30 Ağustos resmi tatil mi?Bugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? - HaberlerBugün Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi? - Haberler30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi?Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın kanalı belli oldu - HaberlerManchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın kanalı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...