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Avrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor! Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

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Avrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor! Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Başlık ResmiAvrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor! Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiyede saatler geri alınacak mı?

Avrupa, ekim ayının son günlerinde saatleri bir saat geri alarak yaz saati uygulamasını sona erdirecek. Yılda iki kez yapılan saat değişikliğinin tamamen kaldırılması yönündeki çağrılar devam etmesine rağmen uygulama devam ediyor. Peki, Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

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Yılın farklı dönemlerinde doğal gün ışığından en iyi şekilde yararlanmak amacıyla saatler ileri ve geri alınıyor. İlkbaharda saatler bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınıyor.Avrupa Parlamentosu, 2019 yılında mevsimsel saat değişikliklerinin sona erdirilmesi yönünde oy kullandı. Ancak bu kararın hayata geçirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmedi.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Farklı ülkelerde uygulanacak saat değişiklikleri Türkiye'deki yaz saati uygulamasını da gündeme getirdi. Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı saat politikası nedeniyle Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Avrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor! Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiyede saatler geri alınacak mı?
Başlık ResmiAvrupa kış saati uygulamasına hazırlanıyor! Kış saati uygulaması ne zaman, Türkiyede saatler geri alınacak mı?

AVRUPA'DA KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış saatinin başlamasıyla birlikte 25 Ekim’de saatler bir saat geri alınacak. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ta yaz saati uygulaması sona ererken, ekim ayının son pazar günü saat 02.00’de saatler bir saat geri alınıyor.

Geçen yıl 26 Ekim’e denk gelen bu değişiklik, bu yıl bir gün önce, 25 Ekim’de gerçekleşecek.

Bu, sabahları daha fazla gün ışığı, akşamları ise havanın yeniden daha erken kararması anlamına geliyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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