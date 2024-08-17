Aydemir Akbaş ne zaman öldü? Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş'ın kaç çocuğu var?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü ve 88 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde evinde baygın halde bulunan Akbaş, yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilmişti. Kolon, bağırsak ve gırtlak kanseri tedavilerini daha önce atlatan ünlü oyuncu, bu kez hastalığı yenemedi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 3 Mart 1936'da İstanbul Feriköy'de doğdu. Arnavut ve Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Akbaş, İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim aldı. Gazetecilik yaptıktan sonra tiyatroya yöneldi ve Gülriz Sururi, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü isimlerle çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası ve Ferhat ile Şirin gibi önemli oyunlarda rol aldı.

Sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle adım attı. Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı ve 1970'lerde erotik-komedi furyasında yer aldı. 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı ve 33 filmin senaryosunu yazdı. Son yıllarda "Kolpaçino" ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" filmlerinde Şafak Sezer ile birlikte oynadı.

1964 yılında evlendiği Beyhan Benek'le üç kez evlenip iki kez boşandı.

AYDEMİR AKBAŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

88 yaşındaki Aydemir Akbaş, 2024 yılında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Akbaş, özellikle "Kolpaçino" filmindeki Sabri Abi rolüyle geniş kitleler tarafından tanınıyordu.

AYDEMİR AKBAŞ'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR MI?

Aydemir Akbaş, çocuk sahibi olamadıklarını ve bunun nedenini açıklarken, ilk çocuklarının prematüre doğduğunu belirtmişti. Eşi Beyhan Akbaş'ın hamilelik sırasında kedilerden bulaşan 'toxoplasma' enfeksiyonu geçirdiğini ve bu hastalığı yaşayan ilk kişi olduğunu ifade etmişti. Bu acı kayıptan sonra çiftin bir daha çocukları olmadı.

Yoğun bakıma kaldırıldığı dönemi en yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses duyurmuştu. Instagram'dan paylaşım yapan Tatlıses, yakın arkadaşı için dua istemişti...