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Ayrıntılar belli oldu! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak?

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Ayrıntılar belli oldu! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiAyrıntılar belli oldu! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Düzenlemeye göre sosyal medya hesabı açmak isteyen kullanıcıların yaş doğrulaması yapması gerekecek. Peki, yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak?

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Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte yeni detaylar belli oldu. Türkiye’de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıran yasal düzenlemenin uygulama süreci 1 Kasım’da başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi.

31 MART 2027'YE SÜRE TANINACAK

Daha önceden açılmış çocuk hesapları için de bir geçiş süreci bulunuyor. Bu kapsamda, 31 Mart 2027’ye kadar süre tanınacak. Bu tarihe kadar 15 yaşını dolduran kullanıcılar hesap açabilecek. Yaş şartını karşılamayanların ise hesap açmasına izin verilmeyecek.

Ayrıntılar belli oldu! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiAyrıntılar belli oldu! Yaş doğrulaması nasıl yapılacak? Sosyal medya yasağı ne zaman başlayacak?

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcıların yaş doğrulaması için gerekli işlemleri yapması gerecek. Yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulamasını gerçekleştiren kullanıcı, sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin ederek gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.

ŞÜPHE DURUMUNDA ASKIYA ALINACAK

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak. Yeni düzenlemeyle 15-18 yaş aralığındaki çocukların yaşlarına göre ayrıştırılmış dijital hizmetlerden yararlanması öngörülüyor. Böylece çocukların dijital dünyadaki ihtiyaçlarının yaş grupları dikkate alınarak karşılanması amaçlanıyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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