Ayşe Çürük kimdir, hangi takımda oynuyor? Yaşı, boyu ve voleybol kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 15:08 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 15:08 - Güncelleme:

Türk voleybolunun genç yeteneklerinden Ayşe Çürük, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) A Milli Takım formasıyla ilk sayılarını alarak dikkat çekti. Sultanlar Ligi'nde dikkat çeken ve smaçör pozisyonunda oynayan Ayşe Çürük oynadığı takım, yaşı, boyu ve voleybol kariyeri merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Kuzeyboru’nun parlayan smaçörü Ayşe Çürük, 2025 VNL’de sergilediği performansla adından söz ettirdi. Ayşe Çürük kimdir, hangi takımda oynuyor merak edildi. AYŞE ÇÜRÜK KİMDİR? Ayşe Çürük, 4 Ekim 2001’de doğdu. Voleybol kariyerine Mersin Üniversitesi’nde başlayan genç yetenek smaçör pozisyonunda oynuyor. Voleybol yolculuğuna 2015’te Mersin Üniversitesi’nde başlayan genç oyuncu, ardından TVF Spor Lisesi, Türk Hava Yolları, Edremit Belediyesi Altınoluk, İstanbul BBSK, Muratpaşa Belediyespor ve Aydın BBSK gibi takımlarda forma giydi. 2024’te Kuzeyboru’ya transfer olan Çürük, burada sergilediği performansla A Milli Takım’a davet edildi. Milletler Ligi (VNL) Çin etabında Filenin Sultanları maç kadrosunda yer aldı. İlgili Haber Berka Buse Özden kimdir, hangi takımda oynuyor? Boyu, yaşı ve voleybol kariyeri AYŞE ÇÜRÜK NEREDE, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? Ayşe Çürük, 2024-2025 sezonu itibarıyla Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru’da smaçör olarak forma giyiyor. Kuzeyboru’ya transfer olmadan önce Aydın Büyükşehir Belediyespor’da oynayan Çürük, 2024’te Aksaray ekibine katılarak kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Şubat 2025’te Kuzeyboru, Çürük’ün sözleşmesini 2027-2028 sezonuna kadar uzattığını duyurdu. İlgili Haber Dilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeri AYŞE ÇÜRÜK YAŞI VE BOYU Ayşe Çürük, 4 Ekim 2001 doğumlu ve 2025 itibarıyla 23 yaşında. 1.87 metre boyuyla smaçör pozisyonunda oynayan Çürük, özellikle hücumda etkili smaçları ve savunmadaki çevikliğiyle dikkat çekiyor. İlgili Haber Aleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan