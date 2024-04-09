Bahar dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bahar dizisi yeni bölüm bu akşam var mı yok mu televizyon yayın akşında yer alıyor mu araştırılıyor.
Bahar dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Bu hafta yeni bölüm fragmanının da yayınlanmadığı dizi normalde her hafta salı akşamları Show TV'de ekrana geliyor.
Ancak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çoğu dizi ve program yayına ara vermiş durumda.
Bu nedenle Bahar dizisi yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak.
Onun yerine kendi saatinde özel bölümüyle ekrana gelecek.
Dizinin yeni bölümüyle 16 Nisan 2024 Salı günü ekrana geleceğini açıklandı.
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor.
9 Nisan 2024 Salı Show TV yayın akışı:
07.15 Güzel Günler
10.30 Sultan
12.30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15.00 Didem Arslan'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bahar -Özel bölüm
23.15 Sandık Kokusu
02.15 Kızılcık Şerbeti
05.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk