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Bahar dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisi yeni bölüm bu akşam var mı yok mu televizyon yayın akşında yer alıyor mu araştırılıyor.

Bahar dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Bu hafta yeni bölüm fragmanının da yayınlanmadığı dizi normalde her hafta salı akşamları Show TV'de ekrana geliyor. Bahar dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak - 1. Resim

Ancak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çoğu dizi ve program yayına ara vermiş durumda.

Bu nedenle  Bahar dizisi yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. 

Onun yerine kendi saatinde özel bölümüyle ekrana gelecek. 

Dizinin yeni bölümüyle 16 Nisan 2024 Salı günü ekrana geleceğini açıklandı. Bahar dizisi yeni bölüm bayram tatili nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak - 2. Resim

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. 

9 Nisan 2024 Salı Show TV yayın akışı:

07.15 Güzel Günler

10.30 Sultan 

12.30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15.00 Didem Arslan'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bahar -Özel bölüm

23.15 Sandık Kokusu

02.15 Kızılcık Şerbeti 

05.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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