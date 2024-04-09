Avusturya'da hukuk katliamı! Filistin'i destekleyen aktivist "terör" suçundan yargılanacak

Avusturya'nın başta başkent Viyana olmak üzere pek çok şehrinde İsrail işgali altındaki Gazze için gösteriler sürerken, ülkede büyük bir hukuk skandalı yaşandı. Filistin'e destek gösterilerinde yaptığı konuşmalarla adından sıkça söz ettiren aktivist Michael Pröbsting, İsrail'in Gazze katliamına karşı çıktığı için "terörü övmek ve desteklemek" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Avusturya, tarihe geçecek bir hukuk skandalına imza attı. Aktivist Michael Pröbsting, İsrail’in Gazze’ye aralıksız sürdürdüğü saldırıların protesto edildiği gösterilerde yaptığı konuşma nedeniyle "terörü övmek ve desteklemek" suçlamasıyla yargılanacak.

İsrail’in Gazze’ye yönelik yıkıcı saldırılarının başlamasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avusturya’da da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde yaptığı konuşmalarla tanınan aktivist Michael Pröbsting, hakkında açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 AY SORGUYA ÇEKİLDİ

Burada yaklaşık 2 saat sorguya çekildiğini kaydeden Pröbsting, "Benim İsrail’e karşı, (Filistin) direnişe yönelik, İsrail devletine yönelik tutumum hakkında çok sayıda soru yönelttiler. Bana karşı bir soruşturma başlatılmış. Terörü desteklediğim ve terör çağrısında bulunduğum şüphesiyle bir soruşturma başlatılmış. Hakikaten Viyana savcılığı, bu nedenle 2 Mayıs’ta duruşmam olduğunu bana bildirdi." dedi.

Pröbsting, sözde terörü desteklemek ve övmek gerekçesiyle şahsına yönelik dava açıldığını savcılığın tebligatından öğrendiğini belirtti.

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FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEK TERÖR SUÇU SAYILMIŞ

Birçok konuşmasında kendisi ve yakın çevresinin açık bir şekilde Filistin direnişinin yanında yer aldıklarını ve Filistin halkının direnişini desteklediklerini, "terör devleti İsrail’in" de karşısında olduklarını ifade ettiklerini belirten Pröbsting, "Bu çatışmada tarafsız kalınamaz. Biz Filistinlilerin yanındayız. Savcılık, 'Filistin direnişi destekleme' ifadesini 'terörü desteklemek' anlamına geldiği iddiasında bulunuyor." diye konuştu.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Pröbsting, 2 Mayıs’ta görülecek davada suçsuz bulunmayı temenni ettiğini ancak kaybetmesi durumunda 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu davanın çok çeşitli hedeflerinin olduğunu belirten Pröbsting, "Gösterilerde sıklıkla konuşma yaptığım için ben ve benim gibi çok sayıda isim Filistin yanlısı hareketin tanınan yüzü ya da temsilcisi konumundayız. Doğal olarak savcılık beni susturmak isteyecektir." diye konuştu.