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Haberler > Dünya > Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucunun işine son verildi

Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucunun işine son verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucunun işine son verildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'da, Gazze'de katliam yapan İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu Helen Fares işten çıkarıldı. Karara tepki gösteren Fares, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor." dedi.

Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumundan (SWR) yapılan açıklamada, sunucu Helen Fares'in, sosyal medya hesabında İsrail ürünlerini boykot etmek için üretilen bir uygulamanın kullanımını paylaşması nedeniyle görevine son verildiği ifade edildi.

TARAFSIZ OLMAMAKLA SUÇLANDI

Açıklamada, SWR'nin dijital diyalog formatı "MixTalk "ı sunan Fares'in, bir programın bağımsızlığını ve güvenilirliğini korumak için tarafsızlık görevi olduğu ancak sosyal medyadaki paylaşımında kendisinin bu tarafsızlıktan yoksun olduğu belirtildi.

"İLKEMİZİ İHLAL ETTİ"

SWR'nin sosyal medya için açık kuralları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazeteciler elbette siyasi bir görüşe sahip olsalar da, SWR'nin bağımsızlığı sosyal medya faaliyetleri nedeniyle tehlikeye atılmamalı veya sorgulanmamalıdır. SWR bu özel durumda bu ilkenin ihlal edildiğini düşünmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİN İÇİN KONUŞAN TÜM SESLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Görevine son verilen Helen Fares ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Instagram'da kendisini "Bayan Baklava" olarak adlandıran Fares, bir süpermarketteki paylaşımında, Danone firmasına ait Alpro marka çikolatalı içeceği almak isterken "No Thanks" adlı boykot uygulamasını açıyor ve şirketin İsrailli start-up'lara yatırım yaptığını belirtilmesi üzerine ürünü rafa geri koyuyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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