İsrail, Gazze'de belediye binasını vurdu: Belediye başkanı ile çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını hedef aldığı saldırısında Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri ile çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Belediye Başkanı Gamri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hükümetin açıklamasında, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'yi öldürmesini, kaos ve kargaşa ortamına neden olmayı ve insani krizi büyütmeyi amaçlayan bir savaş suçu olarak nitelendirdi.