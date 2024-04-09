İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 6 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir binaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'deki Seraya kavşağına düzenlediği saldırıda da doktor Şadi Ebu Hasaneyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.
İSRAİL ORDUSU: ŞÜPHELİ BİR HAVA HEDEFİNE KARŞI KOYDUK
Ordunun, X hesabından yaptığı açıklamada, Eylat bölgesinde bir 'düşman insansız hava aracının (İHA)' sızmasına ilişkin uyarılar alındığı kaydedildi.
Açıklamada, uyarıların ardından Deniz Kuvvetlerinin, İsrail hava sahasına sızan şüpheli hava hedefini gözlemlediği ve onu deniz kubbe sistemi aracılığıyla engellemeyi başardığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı