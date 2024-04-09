İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 6 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Abluka altına alınan bölgede 33 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, bombaların hedefi son dönemlerde sivillerin sığındığı bölgeler oluyor.