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Haberler > Dünya > İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 6 Filistinli hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Gazze&#039;ye hava saldırısı! 6 Filistinli hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

 
İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Abluka altına alınan bölgede 33 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, bombaların hedefi son dönemlerde sivillerin sığındığı bölgeler oluyor.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir binaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'deki Seraya kavşağına düzenlediği saldırıda da doktor Şadi Ebu Hasaneyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU: ŞÜPHELİ BİR HAVA HEDEFİNE KARŞI KOYDUK

Öte yandan İsrail ordusu, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat şehrinin semalarında şüpheli bir hava hedefine karşı koyduğunu duyurdu.

Ordunun, X hesabından yaptığı açıklamada, Eylat bölgesinde bir 'düşman insansız hava aracının (İHA)' sızmasına ilişkin uyarılar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uyarıların ardından Deniz Kuvvetlerinin, İsrail hava sahasına sızan şüpheli hava hedefini gözlemlediği ve onu deniz kubbe sistemi aracılığıyla engellemeyi başardığı belirtildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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