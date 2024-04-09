İsrail'in Refah tehdidine dünya liderlerinden ortak tepki

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Refah sınır kapısına saldırı tehdidi üzerine Fransa, Mısır ve Ürdün liderlerinden uyarı geldi.

Gazze'de 6 aydır katliam yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı için tarihin belirlendiğini yazmıştı. Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve “Hamas’a karşı zaferi” amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah’a saldırının gerekli olduğunu öne sürerek Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu gerçekleşecek, bir tarih var.” ifadelerine yer vermişti.

Bu açıklamanın üzerine ilk tepkiler Fransa, Mısır ve Ürdün liderlerinden geldi. Liderlerin çeşitli gazetelerde yayınladıkları ortak açıklamada "1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik bir İsrail saldırısının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıyoruz" denildi. Liderler, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırı tehdidine karşı uyararak Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta "derhal" ateşkes çağrısında bulundu.

Ortak açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah II tarafından imzalandı.

Liderlerin ortak metninde "Böyle bir saldırı sadece daha fazla ölüm ve acı getirecek, Gazze halkının kitlesel olarak zorla yerinden edilmesinin risk ve sonuçlarını arttıracak ve bölgesel tırmanma tehdidi oluşturacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun saldırı için bir tarih belirlediğini söylemesinin ardından ABD daha önce Refah'a yönelik herhangi bir saldırıya karşı olduğunu açıklamıştı.

Üç lider BM Güvenlik Konseyi'nin "derhal ateşkes" çağrısında bulunan kararının daha fazla gecikme olmaksızın tam olarak uygulanmasını ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin yine konseyin talepleri doğrultusunda serbest bırakması çağrısında bulundu.

Fransa'da Le Monde, ABD'de Washington Post, Ürdün'de Al Rai ve Mısır'da al Ahram gazeteleri tarafından yayınlan makalede üç lider "Gazze'deki savaş ve yol açtığı feci insani acılar artık sona ermelidir." dedi. Ayrıca, Gazze'ye girişine izin verilen yardımların "büyük ölçüde arttırılması" çağrısında bulundurlar.