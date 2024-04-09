Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > İsrail'in Refah tehdidine dünya liderlerinden ortak tepki

İsrail'in Refah tehdidine dünya liderlerinden ortak tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;in Refah tehdidine dünya liderlerinden ortak tepki

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Refah sınır kapısına saldırı tehdidi üzerine Fransa, Mısır ve Ürdün liderlerinden uyarı geldi.

Gazze'de 6 aydır katliam yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı için tarihin belirlendiğini yazmıştı. Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve “Hamas’a karşı zaferi” amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah’a saldırının gerekli olduğunu öne sürerek Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu gerçekleşecek, bir tarih var.” ifadelerine yer vermişti.

Bu açıklamanın üzerine ilk tepkiler Fransa, Mısır ve Ürdün liderlerinden geldi. Liderlerin çeşitli gazetelerde yayınladıkları ortak açıklamada "1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik bir İsrail saldırısının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıyoruz" denildi. Liderler, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırı tehdidine karşı uyararak Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta "derhal" ateşkes çağrısında bulundu.

Ortak açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah II tarafından imzalandı.

Liderlerin ortak metninde "Böyle bir saldırı sadece daha fazla ölüm ve acı getirecek, Gazze halkının kitlesel olarak zorla yerinden edilmesinin risk ve sonuçlarını arttıracak ve bölgesel tırmanma tehdidi oluşturacaktır." ifadelerine yer verildi. 

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun saldırı için bir tarih belirlediğini söylemesinin ardından ABD daha önce Refah'a yönelik herhangi bir saldırıya karşı olduğunu açıklamıştı. 

Üç lider BM Güvenlik Konseyi'nin "derhal ateşkes" çağrısında bulunan kararının daha fazla gecikme olmaksızın tam olarak uygulanmasını ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin yine konseyin talepleri doğrultusunda serbest bırakması çağrısında bulundu.

Fransa'da Le Monde, ABD'de Washington Post, Ürdün'de Al Rai ve Mısır'da al Ahram gazeteleri tarafından yayınlan makalede üç lider "Gazze'deki savaş ve yol açtığı feci insani acılar artık sona ermelidir." dedi. Ayrıca, Gazze'ye girişine izin verilen yardımların "büyük ölçüde arttırılması" çağrısında bulundurlar.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gözlerim neden acıyor? Güneş tutulmasının ardından Google aramaları tavan yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözlerim neden acıyor? Güneş tutulmasının ardından Google aramaları tavan yaptı - DünyaGözlerim neden acıyor?Vatikan'dan LGBT'ye karşı yeni bildiri: İnsan onuruna hakarettir! - DünyaVatikan'dan LGBT'ye karşı yeni bildiri: İnsan onuruna hakarettir!Hamas yetkilisinden ateşkes açıklaması, Gazze için son teklife ne cevap geldi? - DünyaHamas yetkilisinden ateşkes açıklaması, Gazze için son teklife ne cevap geldi?ABD, İsrail'e soruşturma başlattı - "Henüz savaş suçu tespit etmedik" - DünyaABD, İsrail'e soruşturma başlattı - "Henüz savaş suçu tespit etmedik"Netanyahu 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi - Dünya"Refah'a saldırı için tarih belirlendi"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: "İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir kararı alındı" - Dünya"Türkiye'den İsrail'e karşı yeni tedbir kararı"
Sonraki Haber Yükleniyor...