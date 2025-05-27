Bahar dizisinde Evren ayrılıyor mu? Bahar 48.bölüm bu akşam!

Bahar dizisinin sezon finaliyle birlikte ayrılık iddiaları da gündeme geldi. Bahar dizisinin 48. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Bahar 48.bölüm fragmanında Timur’un uçağının düşmesi ve Evren’in Amerika’ya dönme zamanının gelmesi Bahar dizisi Evren ayrılıyor mu sorusunu gündeme getirdi.

Bahar sezon finali fragmanı izleyiciye ters köşe yaptı. Dizinin sevilen karakterlerinden Evren’in Peran Hastanesi’ndeki son ameliyatını başarıyla tamamladıktan sonra Amerika’ya gitme zamanının gelmesi, karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

BAHAR DİZİSİNDE EVREN AYRILIYOR MU?

Bahar dizisi 48.bölümüyle sezon finaline hazırlanırken heyecanı da zirveye taşıyor. Fragmanda Timur’un uçağının düşmesi izleyiciye adeta şok yaşattı. Öte yandan, Evren’in Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlaması ve ardından Amerika’ya yerleşme ihtimali, karakterin diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Evren’in yeni sezonda dizide yer alıp almayacağı, bu akşamki bölümde netlik kazanacak.

BAHAR EVREN ÖLECEK Mİ?

Evren karakterinin diziden ayrılacağına yönelik iddiaların bir diğeri ise Evren karakterinin öleceği yönünde. Bazı izleyiciler, Evren’in fragmandaki sahnelerdeki yoğun duygu yükünün, karakterin hayatını kaybedeceği şeklinde yorumladı. Ancak yapım ekibinden henüz Evren’in akıbetine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

BAHAR DİZİSİ SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Bahar dizisi, 48. bölümüyle sezon finaline giriyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizi, ekranlara kısa süreli ara veriyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

BAHAR 48.BÖLÜM İZLE

Bahar dizisi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Dizi aynı zamanda Show TV internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak.