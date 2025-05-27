Bahar dizisinden ayrılıyor mu? Demet Evgar'dan şok eden itiraf!

Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak 48.bölümüyle sezon finaline hazırlanırken Demet Evgar’ın yaptığı dikkat çekici açıklamalar diziden ayrılacağı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Aynı dönemde Avlu dizisinin yeni sezonunun başlayacak olması, izleyiciyi “Demet Evgar Bahar dizisinden ayrılacak mı?” sorusuna yöneltti.

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam yayınlanacak olan 48. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin ekranlara kısa bir ara vereceği bu süreçte, başrol oyuncusu Demet Evgar’ın verdiği bir röportaj sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Röportajda Avlu dizisine duyduğu bağlılıktan söz eden oyuncunun sözleri, “Demet Evgar Bahar dizisinden ayrılıyor mu?” sorularını da beraberinde getirdi.

BAHAR DİZİSİNDEN DEMET EVGAR AYRILIYOR MU?

Demet Evgar’ın röportajında “Avlu’ya başka bir gönül bağım var. Öncelik tabii ki Avlu.” ifadelerini kullanması, hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de endişelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu sözler, oyuncunun Bahar dizisinden ayrılacağına yönelik iddiaları gündeme taşıdı. Ancak yapılan araştırmalar, söz konusu röportajın geçmiş yıllara ait olduğunu ortaya koydu. Bu da Demet Evgar’ın Bahar dizisindeki rolüne yeni sezonda da devam etme ihtimalini güçlendiriyor.

İKİ DİZİNİN DE BAŞROLÜ!

Bahar dizisi Demet Evgar’ın oynadığı Bahar karakteriyle her hafta reyting listelerinde zirvede yer alırken, Eylül ayında ekrana dönmesi planlanan Avlu dizisiyle ilgili haberler de dikkat çekmeye başladı. Geçmiş yıllarda Avlu’nun da başrolünde yer alan Evgar’ın iki projeyi bir arada yürütüp yürütemeyeceği merak konusu oldu. İzleyici, iki güçlü karakteri aynı anda oynamasının mümkün olup olmadığını tartışırken, Evgar iki diziyi birlikte mi sürdürecek, yoksa birinden vazgeçecek mi? sorusu akıllara yerleşti.

BAHAR BİTİYOR MU?

Show TV’nin bu sezon büyük ilgi gören dizisi Bahar, 48. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak yüksek izlenme oranları ve sosyal medya etkileşimleri göz önüne alındığında, dizinin yeni sezonunun da bomba gibi bir dönüş yapması bekleniyor.

BAHAR 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar’ın son bölümünde ameliyat sürecinde yaşanan beklenmedik olaylar, dizinin temposunu bir anda yükseltti. Peran’daki ameliyat başarıyla tamamlanırken, Evren’in Amerika’ya gitme kararı yeni bir ayrımın habercisi oldu. Ayrıca Timur’un bindiği uçağın düşmesi ve Rengin’in yaşadığı duygusal çöküntü gibi detaylar, dizinin dramatik yönünü daha da derinleştirdi.