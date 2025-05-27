Uzak Şehir Nadim kim? Nazmi Kırık oynadığı dizi ve filmler

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir Nadim karakterini Nazmi Kırık canlandırıyor. İzleyicilerin aklında yer edinen Nadim Baybars karakteri öne çıkarken Nazmi Kırık yaşı, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor.

Lübnan yapımı Al Hayba’dan uyarlanan dram dizisi Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ekranlarda fırtına estiriyor. Dizide Baybars ailesinin sert lideri Nadim Baybars’ı canlandıran Nazmi Kırık, otoriter tavırları ve Albora ailesiyle kan davasıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.

UZAK ŞEHİR NADİM KİM, GERÇEK ADI NE?

Uzak Şehir dizisinde Nadim Baybars, Baybars ailesinin lideridir. Kaçakçılıkla anılan ailesini yönetirken Albora ailesiyle yıllara dayanan bir kan davası bulunuyor. Uzak Şehir Nadim karakterini Nazmi Kırık canlandırıyor.

NAZMİ KIRIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nazmi Kırık, 1976 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2025 itibarıyla 49 yaşında olan Kırık, Mezopotamya Kültür Merkezi’nin Diyarbakır şubesinde tiyatro ve dansla sanat hayatına başladı.

1996’da İstanbul’a taşınarak aynı merkez bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Kırık, hem Türkiye hem de Almanya’da tiyatro ve sinema alanında başarılı projelerle adını duyurdu. Özellikle uluslararası festivallerdeki ödülleriyle dikkat çekti.

Kırık’ın sinema kariyeri, 1999’da Yeşim Ustaoğlu’nun Güneşe Yolculuk filmiyle başladı. Film, Berlin Film Festivali’nde Blue Angel ve Barış Ödülleri’ni kazandı.

2003’te Küçük Özgürlük ile Cannes Film Festivali’ne katılan Kırık, 2005’te Kilometer Zero ile Cannes’da En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

2006’da yazıp yönettiği kısa film Kimlik, Antalya Film Festivali’nde yarıştı. Televizyonda Yalı Çapkını (2024, Tayyar), Ne Gemiler Yaktım (2023-24, İhsan), Çukur (2019, Yunus) gibi dizilerde rol aldı. Sinemada ise Mucize (2014), Mucize 2: Aşk (2019), Dol (2007) ve Pandora’nın Kutusu (2008) gibi yapımlarda yer aldı.

NAZMİ KIRIK OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Uzak Şehir – 2024–günümüz

Yalı Çapkını – 2024

Ne Gemiler Yaktım – 2023–2024

Ya Çok Seversen – 2023

Gönül – 2022

Bir Başkadır – 2020

Çukur – 2019

Mucize 2: Aşk – 2019

Siyah İnci – 2017

Bizans Oyunları – 2016

Kehribar – 2016

Mucize – 2014

Ankara'nın Dikmen'i – 2014

Hükümet Kadın – 2013

Après la chute – 2009

Phone Story – 2009

Sores & Sîrîn – 2009

Pandora'nın Kutusu – 2008

Maman est folle – 2007

Dol – 2007

Beynelmilel – 2006

Sıfır Kilometre – 2005

Organize İşler – 2005

Küçük Özgürlük – 2003

Fotoğraf – 2001

Güneşe Yolculuk – 1999