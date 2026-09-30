EuroCup'ta 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Bahçeşehir Koleji, D Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ekibi BC Roma ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji - Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Bahçeşehir Koleji'nin ilk hafta karşısındaki rakibi BC Roma, İtalya basketbolunun temsilcilerinden biri olarak EuroCup'ta mücadele edecek. İtalyan temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez BKT EuroCup'ta yer alacak. Peki, Bahçeşehir Koleji - Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bahçeşehir Koleji - Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EuroCup basketbol maçı bu akşam!

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bahçeşehir Koleji ile BC Roma arasındaki EuroCup karşılaşması TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifresiz ekranlara gelecek.

Bahçeşehir Koleji - Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EuroCup basketbol maçı bu akşam!

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup Bahçeşehir Koleji - Roma maçı karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. EuroCup D Grubu'nda sezonun ilk haftasında yapılacak mücadele, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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