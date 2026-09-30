Bahçeşehir Koleji - Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EuroCup basketbol maçı bu akşam!
EuroCup'ta 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Bahçeşehir Koleji, D Grubu'ndaki ilk maçında İtalya ekibi BC Roma ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji - Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.
Bahçeşehir Koleji'nin ilk hafta karşısındaki rakibi BC Roma, İtalya basketbolunun temsilcilerinden biri olarak EuroCup'ta mücadele edecek. İtalyan temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez BKT EuroCup'ta yer alacak. Peki, Bahçeşehir Koleji - Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Bahçeşehir Koleji ile BC Roma arasındaki EuroCup karşılaşması TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifresiz ekranlara gelecek.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BKT EuroCup Bahçeşehir Koleji - Roma maçı karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. EuroCup D Grubu'nda sezonun ilk haftasında yapılacak mücadele, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.