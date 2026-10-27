Bakırköy Belediyesi hangi parti, meclis üye dağılımı nasıl?

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle belediyenin siyasi yapısı gündeme geldi. Bakırköy Belediyesi'nin hangi partide olduğu, belediye başkanının kim olduğu ve meclisteki parti dağılımı araştırılıyor.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de belediyeye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın 2024 ile 2026 yılları arasındaki 42 ihale dosyası ve iş yeri ruhsat işlemlerine ilişkin iddiaları kapsadığı açıklanırken 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın ardından Bakırköy Belediyesi'nin yönetimi ve belediye meclisinin mevcut siyasi dağılımı yeniden gündeme geldi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Bakırköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yüzde 67,72 oy oranıyla seçimi kazanarak belediye başkanı oldu.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Bakırköy Belediye Meclisi 31 üyeden oluşuyor. Mecliste 27 CHP'li ve 4 AK Partili üye bulunuyor.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

CHP

Mehmet Cahit Ataş

Ali Rıza Akyüz

Caner Kılıç

Uygar Elitoğ

Tuğçe Çalık Karademir

Pınar Ünsal

Tarkan Ellergezen

Uğur Dündar

Erkan Gül

Mustafa Fazlıoğlu

Nesrin Sümeyye Özbay

Margarit Dikme

Meltem Bekaroğlu

Jale Bakıstanlı

Mahmut Koray Biber

Mesut Metin

Kenan Şahin

Cemalettin Özdemir

Çiğdem Kırıkoğlu

Çağhan Bulut

Fatma Selen Kocaoğlu

Gani Açıkel

Meltem Dikmen Uncular

Efe Kanat

Barış Kapdan

Sadık Özmat

Özdal Metin

AK PARTİ

Ali Fatinoğlu

Özgür Polat

Ramazan Denli

Gülcan Gerz

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