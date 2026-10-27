Bakırköy Belediyesi hangi parti, meclis üye dağılımı nasıl?
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle belediyenin siyasi yapısı gündeme geldi. Bakırköy Belediyesi'nin hangi partide olduğu, belediye başkanının kim olduğu ve meclisteki parti dağılımı araştırılıyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de belediyeye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmanın 2024 ile 2026 yılları arasındaki 42 ihale dosyası ve iş yeri ruhsat işlemlerine ilişkin iddiaları kapsadığı açıklanırken 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın ardından Bakırköy Belediyesi'nin yönetimi ve belediye meclisinin mevcut siyasi dağılımı yeniden gündeme geldi.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?
Bakırköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yüzde 67,72 oy oranıyla seçimi kazanarak belediye başkanı oldu.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI NASIL?
Bakırköy Belediye Meclisi 31 üyeden oluşuyor. Mecliste 27 CHP'li ve 4 AK Partili üye bulunuyor.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
CHP
Mehmet Cahit Ataş
Ali Rıza Akyüz
Caner Kılıç
Uygar Elitoğ
Tuğçe Çalık Karademir
Pınar Ünsal
Tarkan Ellergezen
Uğur Dündar
Erkan Gül
Mustafa Fazlıoğlu
Nesrin Sümeyye Özbay
Margarit Dikme
Meltem Bekaroğlu
Jale Bakıstanlı
Mahmut Koray Biber
Mesut Metin
Kenan Şahin
Cemalettin Özdemir
Çiğdem Kırıkoğlu
Çağhan Bulut
Fatma Selen Kocaoğlu
Gani Açıkel
Meltem Dikmen Uncular
Efe Kanat
Barış Kapdan
Sadık Özmat
Özdal Metin
AK PARTİ
Ali Fatinoğlu
Özgür Polat
Ramazan Denli
Gülcan Gerz