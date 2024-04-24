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Balıkesir'de 20-28 Nisan arası vize sınavları için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de 20-28 Nisan arası vize sınavları için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20-28 Nisan günleri arasında Bahar Yarıyılı vize sınavlarını gerçekleştirecek olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öprenci dostu bir hareket başlattı.

Sınav haftası için hazırlıkta olan öğrencilere Balıkesir'de ücretsiz ulaşım gerçekleştirilecek.

Balıkesir'de binlerce kişiye ücretsiz ulaşım 28 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerini kapsayan bu düzenleme sınav haftası için hazırlıkta olan öğrencileri sevindirdi.

SINAV HAFTASINDA ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

20-28 Nisan günleri arasında Bahar Yarıyılı vize sınavlarını gerçekleştirecek olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’ye ait toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak yararlanacak.

Balıkesir'de 20-28 Nisan arası vize sınavları için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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