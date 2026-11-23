Barcelona-Fenerbahçe Tarfin maçı için geri sayım başladı. Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında İspanya deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor. İki takımın puan tablosunda birbirine yakın konumda bulunması, karşılaşmanın sıralama açısından önemini artırırken mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler yayın programını araştırıyor.

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EuroLeague'de Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele öncesinde iki takımın sezon performansı ve geçmiş karşılaşmaları merak ediliyor. Geride kalan 13 haftada aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına ulaşan ekipler, İspanya'daki Palau Blaugrana'da karşı karşıya gelecek.

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Barcelona ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor. EuroLeague'de ilk 13 maçında 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, averajla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Barcelona da geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşarken haftaya averajla 7. sırada giriyor. Her iki takımın da aynı galibiyet sayısına sahip olması nedeniyle karşılaşmanın sonucu, lig sıralamasındaki yerleri açısından önem taşıyor. Barcelona-Fenerbahçe Tarfin maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadele, Barcelona'nın iç saha maçlarını oynadığı Palau Blaugrana'da gerçekleştirilecek.

Barcelona-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak EuroLeague karşılaşmasının yayın programı belli oldu. Basketbolseverler, Avrupa Ligi'nin 14. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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