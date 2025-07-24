Başakşehir Cherno More maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz seçenek duyuruldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Bulgaristan’ın Cherno More takımıyla deplasmanda karşılaşıyor; 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak maçın yayın yeri ve şifresiz seçenekleri duyuruldu.

Türkiye’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcisi Başakşehir, 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan’ın Cherno More Varna ekibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Çağdaş Atan yönetiminde tur avantajı peşinde olan turuncu-lacivertliler, Avrupa’daki 63. maçında galibiyet ararken Cherno more-Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11’ler sosyal medyada merak konusu.

BAŞAKŞEHİR CHERNO MORE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Cherno More’ye konuk olacağı maç, 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın naklen yayını, Cüneyt Ersan’ın anlatımıyla TRT 1’de ekrana gelecek. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR CHERNO MORE MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Başakşehir-Cherno More karşılaşması, televizyon izleyicileri için TRT 1’in yanı sıra dijital platformu tabiii üzerinden de erişilebilir olacak. TRT’nin dijital yayın platformu tabii, maçı canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.

Ayrıca, çeşitli spor platformları, maçın canlı skorlarını, istatistiklerini ve anlık gelişmelerini takip etme imkanı sunuyor. Burada sahip olunan top, şutlar, kornerler ve kartlar gibi detaylı veriler anbean paylaşılacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir-Cherno More maçının şifresiz olarak TRT 1 ve tabii platformunda ücretsiz olarak izlenebilecek.