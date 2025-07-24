Başakşehir Cherno More rövanş maçı ne zaman? İlk maçı İstanbul ekibi kazandı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan’da Cherno More'yi yendi. Rövanş mücadelesinin olacağı eleme turunda Başakşehir Cherno More rövanş maçı tarihi merak ediliyor.

RAMS Başakşehir, 2025-26 UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti.

BAŞAKŞEHİR CHERNO MORE MAÇI TEK Mİ, RÖVANŞ VAR MI?

Başakşehir ile Cherno More arasındaki UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu karşılaşması, tek maç değil, iki ayaklı bir eşleşme formatında oynanıyor. UEFA’nın resmi kurallarına göre, eleme turlarında takımlar iki maç üzerinden toplam gol sayısına göre tur atlayanı belirliyor.

İlk maç, 24 Temmuz 2025’te Bulgaristan’ın Varna kentindeki Huvepharma Arena’da oynandı. Başakşehir, Ömer Ali Şahiner’in golüyle 1-0’lık galibiyetle İstanbul’a avantajlı döndü.

BAŞAKŞEHİR CHERNO MORE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir-Cherno More eşleşmesinin rövanş maçı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. UEFA’nın resmi takvimine göre, 2. Eleme Turu’nun rövanş maçları 31 Temmuz’da tamamlanacak. Turu geçen takımlar bir üst eleme turuna yükselecek.

BAŞAKŞEHİR CHERNO MORE RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir-Cherno More rövanş maçı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 20:45’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

İlk maçın Bulgaristan’ın Varna kentindeki Huvepharma Arena’da gerçekleşmesiyle Başakşehir, deplasman galibiyetinin avantajını İstanbul’daki taraftar desteğiyle taçlandırmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR'İN CHERNO MORE MAÇINDAKİ GOLÜ KİM ATTI?

Başakşehir’in 1-0’lık galibiyet golünü 52. dakikada Ömer Ali Şahiner attı; asist, yeni transfer Nuno Da Costa’dan geldi. Bu gol, Başakşehir’e rövanş öncesi avantaj sağladı.