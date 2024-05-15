İstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesinde bomba ihbarı yapıldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 15:49 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 15:56 - Güncelleme:

İstanbul, Esenler, Bombalı Saldırı, Haber

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15 Mayıs günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılan ihbarın ardından bomba mı var, ne oldu soruları araştırıldı. Son dakika olayıyla beraber patlama mı oldu araştırıldı. İhbarın sonucunda olay yerine polis ekipleri sevk edildi.