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İstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesinde bomba ihbarı yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Esenler, Bombalı Saldırı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Mayıs günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılan ihbarın ardından bomba mı var, ne oldu soruları araştırıldı. Son dakika olayıyla beraber patlama mı oldu araştırıldı. İhbarın sonucunda olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bugün İstanbul'un ilçesinde meydana gelen olayın ardından son durum araştırıldı. Vatandaşları endişelendiren ihbarın ardından ekipler olay yerine gitti.

Esenler Sanayi Sitesi'nin yakınında olan 7. Cadde üzerinde bulunan metro istasyonunun çıkışında fitili yarısına kadar yanmış el yapımı bomba bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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