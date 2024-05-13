Başakşehir'de olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu 75.145 kapasiteye sahip

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği ZTK finalinin oynanacağı stadyumun belli olmasının ardından Atatürk Olimpiyat Stadyumu nerede, kapasitesi kaç gibi sorular gündeme geldi. Heyecanla beklenen mücadele 23 Mayıs'ta oynanırken hangi takımın stadı olduğu da merak edildi.

Futbolseverlerin gündeminde yer alan Ziraat Türkiye Kupası finaline kısa süre kala nerede oynanacağı belli oldu. Takımına destek olmak isteyen taraftarlar ise hangi ilçede, kaç kişilik gibi sorulara cevap arıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Başakşehir'in İkitelli bölgesinde yer alıyor. İsmini Mustafa Kemal Atatürk'ten alan stad, Türkiye'nin en büyük stadyumu olurken 1999 yılında yapımına başlandı ve 2002 yılında tamamlandı.

Son düzenlemelerin ardından kapasitesi 75.145'e düşürüldü ve dokuz kulvarlı ana atletizm pistinin haricinde iki adet ışıklandırılmış antrenman ve atletizm sahasına sahip.

31 Temmuz 2002 yılında Galatasaray-Olimpiakos dostluk maçı ile kullanıma açılan yerde GS - FB derbisi 70.125 seyirci sayısı ile rekor kırdı. 23 Eylül 2013'te GS - BJK karşılaşmasında rekor 76.127 sayısı ile değişti.

Stadyumda batı tribünü 27 bin 763, doğu tribünü 26 bin 164 kişi, kale arkalarında yer alan kuzey ve güney tribünleri ise 13 bin 335’er kişi olurken engelliler için 400 kişilik bir alan ve basın için 2 bin koltuk vardır

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, final karşılaşmasının oynanacağı yeri açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“İki güzide kulübümüzün başkanlarıyla çok değerli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde kulüp başkanlarımızın ortak kararıyla Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın aslında yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Özellikle futbolun ve sporun; dostluk, barış, kardeşlik olduğunu ve fair-play içerisinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık.

Bu maç için 50 bin adet Türk Bayrağı yaptıracağız. Kulüplerimizin bayraklarının yanı sıra bu yaptırdığımız Türk Bayrakları, iki takım taraftarlarımızın da ellerinde olacak. İnşallah maç günü saat 19.00’da bir konser planlıyoruz. Daha sonrasında takımlarımız ısınmak için sahaya çıkacak ve normal maçımız başlayacak. Türkiye’nin özlediği tabloyu inşallah tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız. Hem Beşiktaş’ımızın taraftarları hem de Trabzonspor’umuzun taraftarları güzel bir şekilde bayram edasında bir mücadele seyrettirmeyi planlıyorlar. Biz de TFF olarak bu kupa maçının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben iki takımımıza başarılar diliyorum”