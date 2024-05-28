Başakşehir'den ayrılan Mahmut Tekdemir, futbol hayatına Eroğluspor altyapısında başladı

20 yıl boyunca Başakşehir'de forma giyen başarılı futbolcunun takımdan ayrılmasının ardından hangi takımlarda oynadı, kimdir araması yapıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamanın ardından veda edilen ismin istatistikleri de araştırılırken kaç yıldır Başakşehir'de oynuyor sorusu araştırıldı.

Uzun yıllar boyunca Başakşehir'de forma giyen ismin vedasıyla beraber maç istatistikleri araştırılırken kaç yaşında ve nereli olduğu da gündeme geldi. 20 yılın ardından takımına veda eden Tekdemir hakkında...

Mahmut Tekdemir, 20 Ocak 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Eroğluspor altyapısında başlayan isim Damlaspor'un altyapısında forma giydi.

2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor altyapısına transfer olan isim 2 sene forma giydikten sonra 30 Ağustos 2006 yılında ilk resmi mücadelesine çıktı.

9 defa milli takıma çağrılan Tekdemir, 3 defa Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-21 forması giydi. 2011'de Belarus ile oynanan mücadeleye ilk defa Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edilmişti.

Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"2004-2005 sezonunda alt yapımıza katılarak, ailemizin en önemli parçalarından biri haline gelen Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona ermiştir." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde 36'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 500'den fazla maça çıkan, bir çok kez A Milli Takımı'mızın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur."

Tekdemir, sosyal medya hesabında vedasını şöyle duyurdu:

"20 yıldır formasını giydiğim Başakşehir FK ile sözleşmem sona ermiştir.

Adeta doğup büyüdüğüm kulübümde bir çok anı, dostluk biriktirerek, 500'ün üzerinde maça çıkma gururunu yaşadım. Şüphesiz en önemli gurur, 2019-2020 sezonunda yaşadığımız şampiyonluktu. Başta Başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum."