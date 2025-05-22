Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Batman Petrolspor maç özeti! Altınordu - Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti?

Batman Petrolspor maç özeti! Altınordu - Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Batman Petrolspor maç özeti! Altınordu - Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Altınordu - Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Mücadele 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da HT Spor ekranlarına geldi. Buna göre, Petrolspor aldığı 1 sayı ile Altınordu'yı yendi.

Bugün Altınordu - Batman Petrolspor arasında oynanan maçlar genel olarak çekişmeli geçmektedir. Toplamda 6 kez karşı karşıya gelen ekipler, 3 maçta beraberlik alırken, Batman Petrolspor 2, Altınordu ise 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Altınordu evinde olduğu maçlarda ise Batman Petrolspor’u yenemedi ve beraberlikler öne çıktı. Son olarak bu sezon karşılaştıklarında 0-0 berabere kaldılar.

Batman Petrolspor maç özeti! Altınordu - Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

ALTINORDU - BATMAN PETROLSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye 2. Lig Yükselme Play Off 3. Tur mücadelesi kapsamında Altınordu - Batman Petrolspor mücadele edecek. Karşılaşma 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da HT Spor ekranlara geldi.

Batman Petrolspor maç özeti! Altınordu - Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

2. Lig play-off 3. tur ilk maçında Altınordu evinde Batman Petrol Spor ile kozlarını paylaştı. Bugünkü karşılaşmada Petrolspor, Altınordu'yu 1-0 skorla yendi. 

Batman Petrolspor maç özeti! Altınordu - Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti? - 3. Resim

BATMAN PETROLSPOR MAÇ ÖZETİ!

Karşılaşmanın 57.dakikasında Batman Petrolspor'da Ahmet Kesim, Sami'yi faulle durdurunca sarı kart gördü.

60.dakikada Batman Petrolspor'da Omer Imeri yerini Melih İnan'a bıraktı.

75.dakikada Altınordu'da Yakal ve Sami oyundan alınırken Keni Var ve Emre Sabri oyuna dahil oldu.

82.dakikada Alınordu'da Emri'ib yerine Kaan oyuna geldi.9+6'da Yalçın Kılınç attığı gol ile Batmanspor'u öne geçirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TSK düzenlemesi iptal edildi! Kanun teklifi TBMM'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gram altında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları - HaberlerGram altında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Haberler25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!Başkent EDAŞ duyurdu! 23 Mayıs Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? - HaberlerBaşkent EDAŞ duyurdu! 23 Mayıs Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?Çift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu belli oldu - HaberlerÇift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu belli olduZeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? İSKİ saat verdi - HaberlerZeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? İSKİ saat verdiÇift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? İlk bölüm bekleniyor - HaberlerÇift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? İlk bölüm bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...