Batman Petrolspor maç özeti! Altınordu - Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti?

Bugün Altınordu - Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Mücadele 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da HT Spor ekranlarına geldi. Buna göre, Petrolspor aldığı 1 sayı ile Altınordu'yı yendi.

Bugün Altınordu - Batman Petrolspor arasında oynanan maçlar genel olarak çekişmeli geçmektedir. Toplamda 6 kez karşı karşıya gelen ekipler, 3 maçta beraberlik alırken, Batman Petrolspor 2, Altınordu ise 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Altınordu evinde olduğu maçlarda ise Batman Petrolspor’u yenemedi ve beraberlikler öne çıktı. Son olarak bu sezon karşılaştıklarında 0-0 berabere kaldılar.

ALTINORDU - BATMAN PETROLSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye 2. Lig Yükselme Play Off 3. Tur mücadelesi kapsamında Altınordu - Batman Petrolspor mücadele edecek. Karşılaşma 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da HT Spor ekranlara geldi.

2. Lig play-off 3. tur ilk maçında Altınordu evinde Batman Petrol Spor ile kozlarını paylaştı. Bugünkü karşılaşmada Petrolspor, Altınordu'yu 1-0 skorla yendi.

BATMAN PETROLSPOR MAÇ ÖZETİ!

Karşılaşmanın 57.dakikasında Batman Petrolspor'da Ahmet Kesim, Sami'yi faulle durdurunca sarı kart gördü.

60.dakikada Batman Petrolspor'da Omer Imeri yerini Melih İnan'a bıraktı.

75.dakikada Altınordu'da Yakal ve Sami oyundan alınırken Keni Var ve Emre Sabri oyuna dahil oldu.

82.dakikada Alınordu'da Emri'ib yerine Kaan oyuna geldi.9+6'da Yalçın Kılınç attığı gol ile Batmanspor'u öne geçirdi.