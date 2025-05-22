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Heidenheim - Elversberg maçı hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Heidenheim - Elversberg maçı hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off&#039;ları
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Almanya Bundesliga’da sezonun en kritik mücadelelerinden biri futbolseverleri bekliyor. Lig maratonunun sonunda play-out hattına düşen Heidenheim ile Elversberg, Bundesliga’da kalabilmek adına hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverler Heidenheim - Elversberg maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını araştırıyor.

Sezon boyunca dalgalı bir grafik sergileyen Heidenheim, Bundesliga’daki yerini koruyabilmek için taraftarı önünde önemli bir sınava çıkacak. Rakibi Elversberg ise 2. Bundesliga’dan gelerek hayalini kurduğu üst lig yolculuğunu tamamlamak istiyor.

Her iki takım için de bu akşamki mücadele, sadece bir maç değil prestij açısından da büyük sonuçlar doğuracak bir final niteliğinde. Heidenheim - Elversberg maçı için saatler kala maça dair detaylar da netlik kazandı.

Heidenheim - Elversberg maçı hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları - 1. Resim

HEIDENHEIM - ELVERSBERG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya Bundesliga’da sezonun en kritik mücadelelerinden biri sahne alıyor. Küme düşme hattında kader belirleyecek play-out mücadelesinde Heidenheim ile Elversberg karşı karşıya geliyor.

Büyük heyecanla beklenen Heidenheim - Elversberg maçı Tivibu Spor 1 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek, sadece abonelik sistemiyle yayın yapan Tivibu’nun spor kanalından takip edilebilecek.

Heidenheim - Elversberg maçı hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları - 2. Resim

HEIDENHEIM - ELVERSBERG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Play-out eşleşmesinin ilk ayağında Heidenheim kendi sahasında Elversberg’i ağırlıyor. Bundesliga’da kalmak isteyen ev sahibi ekip, avantajı eline geçirmek için sahaya çıkacak.

Heidenheim - Elversberg maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 21.30’da başlayacak.

Heidenheim - Elversberg maçı hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları - 3. Resim

HEIDENHEIM - ELVERSBERG MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Kevin Müller, Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Tim Siersleben, Omar Traoré, Jan Schöppner, Niklas Dorsch, Mathias Honsak, Paul Wanner, Adrian Beck, Marvin Pieringer

Elversberg: Nicolas Kristof, Eric Baum, Luca Pinckert, Frank Joncour, Maurice Neubauer, Robin Fellhauer, Sinan Şahin, Lukas Petkov, Mehmet Damar, Thore Zimmerschied, Felix Asllani

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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