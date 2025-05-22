Vanspor - Elazığspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Rövanş maçı bu akşam!

Elazığspor ile Artı Değer Vanspor, 1. Lig hayali için sahaya çıkıyor. Play-off’un 3. turunda karşı karşıya gelecek iki takım, rövanşlı sistemde kritik bir eşleşmeye imza atacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelede ilk karşılaşma Van’da oynanacak. Vanspor - Elazığspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir soruları ise gündemde yer buldu.

Hem Artı Değer Vanspor hem de Çimentaş Elazığspor, bu zorlu turu geçerek finale bir adım daha yaklaşmak istiyor.

İki kulüp daha önce toplamda 13 kez karşılaştı. Mücadelelerin 7’sini Elazığspor kazandı, 2’sinden ise Vanspor galip ayrıldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 14. randevuda hangi tarafın güleceği merak konusu. Mücadelenin tarihi, saati ve yayın kanalı gibi detaylar ise futbol tutkunlarının gündeminde.

VANSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Van’daki ilk maçta heyecan dorukta olacak. Vanspor - Elazığspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma saatinde tüm futbolseverler ekran başına kilitlenecek.

VANSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig play-off 3. turunda Artı Değer Vanspor ile Çimentaş Elazığspor kozlarını paylaşacak. İki ayaklı formatta oynanacak eşleşmenin ilk karşılaşması 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Van Atatürk Stadyumu’na ev sahipliği yapacakVanspor - Elazığspor maçında tribünler dolup taşacak.

Konuk ekip Çimentaş Elazığspor, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek, evinde oynayacağı rövanş öncesi moral depolamak istiyor. Teknik heyet ve futbolcular bu kritik mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ev sahibi Artı Değer Vanspor ise taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.

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MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre, bu dev maçın hakemi Çağdaş Altay olacak. Yardımcılıklarını Selim Şenöz ve Arif Dilmen üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Tolga Akbaba görev yapacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk karşılaşmanın ardından gözler ikinci maça çevrilecek. Elazığspor ile Vanspor arasında oynanacak rövanş karşılaşması 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Elazığ'da oynanacak maç finale yükselecek takımı belirleyecek.