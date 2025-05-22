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Bugün hangi maçlar var? 22 Mayıs Perşembe günün maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi maçlar var? 22 Mayıs Perşembe günün maçları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Mayıs Perşembe günü futbolseverler günün maçlarını takip ediyor. Bugünkü maçlar özellikle TFF 2. Lig Play-Off maçları, Avrupa liginde ise La Liga mücadeleleri oynanacak. 22 Mayıs Perşembe bugünkü maç takvimi ve yayın yerleri belli oldu.

22 Mayıs Perşembe maç programı belli oldu. TFF 2. Lig maçları TRT Spor'da ekrana gelirken maç takvimi merak ediliyor. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 22 MAYIS?

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor

20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor

Bundesliga Play-Out

21.30 Heidenheim-Elversberg

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Akhdoud-Al Raed

19.15 Damac FC-Al Fateh

21.00 Al Ahli-Al Ettifaq

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

19:00 Arnavutluk - Almanya

21:30 Fransa - Portekiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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