Bugün hangi maçlar var? 22 Mayıs Perşembe günün maçları
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
22 Mayıs Perşembe günü futbolseverler günün maçlarını takip ediyor. Bugünkü maçlar özellikle TFF 2. Lig Play-Off maçları, Avrupa liginde ise La Liga mücadeleleri oynanacak. 22 Mayıs Perşembe bugünkü maç takvimi ve yayın yerleri belli oldu.
22 Mayıs Perşembe maç programı belli oldu. TFF 2. Lig maçları TRT Spor'da ekrana gelirken maç takvimi merak ediliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 22 MAYIS?
Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur
16.00 Altınordu-Batman Petrolspor
20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor
Bundesliga Play-Out
21.30 Heidenheim-Elversberg
Suudi Arabistan Pro Lig
19.05 Al Akhdoud-Al Raed
19.15 Damac FC-Al Fateh
21.00 Al Ahli-Al Ettifaq
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
19:00 Arnavutluk - Almanya
21:30 Fransa - Portekiz
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan