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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 37. hafta fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de bu hafta hangi maçlar var? 37. hafta fikstürü
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Galatasaray’ın şampiyonluğu garantilediği Trendyol Süper Lig’de 37. hafta maç programı belli oldu. Göztepe-Galatasaray karşılaşması ve Beşiktaş-Rizespor mücadelesi öne çıkıyor. 24- 26 Mayıs tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar, lig sıralamasını şekillendirecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 37. haftada oynanacak maçların programını duyurdu. Galatasaray’ın 5. yıldızı takarak şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, 24-26 Mayıs 2025 tarihlerinde kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig’in 37. haftası, şampiyon Galatasaray’ın 5. yıldızı takmasının ardından Avrupa kupalarına katılım ve küme düşme mücadelesiyle önem kazanıyor.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 37. hafta fikstürü - 1. Resim

24 Mayıs Cumartesi günü üç maç oynanacak:

Saat 16.00’da İskas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak

Saat 19.00’da Gaziantep FK, Gaziantep’te Kasımpaşa ile karşılaşacak.

19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe, şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek.

25 Mayıs Pazar günü ise beş maç birden oynanacak. Saat 19.00’da Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Adana Demirspor, Trabzonspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 37. hafta fikstürü - 2. Resim

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Göztepe - Galatasaray

25 Mayıs Pazar

19.00 Kayserispor - Bodrum FK

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Hatayspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 37. hafta fikstürü - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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