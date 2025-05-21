Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 37. hafta fikstürü
Galatasaray’ın şampiyonluğu garantilediği Trendyol Süper Lig’de 37. hafta maç programı belli oldu. Göztepe-Galatasaray karşılaşması ve Beşiktaş-Rizespor mücadelesi öne çıkıyor. 24- 26 Mayıs tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar, lig sıralamasını şekillendirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 37. haftada oynanacak maçların programını duyurdu. Galatasaray’ın 5. yıldızı takarak şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, 24-26 Mayıs 2025 tarihlerinde kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig’in 37. haftası, şampiyon Galatasaray’ın 5. yıldızı takmasının ardından Avrupa kupalarına katılım ve küme düşme mücadelesiyle önem kazanıyor.
24 Mayıs Cumartesi günü üç maç oynanacak:
Saat 16.00’da İskas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak
Saat 19.00’da Gaziantep FK, Gaziantep’te Kasımpaşa ile karşılaşacak.
19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe, şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek.
25 Mayıs Pazar günü ise beş maç birden oynanacak. Saat 19.00’da Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Adana Demirspor, Trabzonspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.
SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
24 Mayıs Cumartesi
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Göztepe - Galatasaray
25 Mayıs Pazar
19.00 Kayserispor - Bodrum FK
19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Hatayspor - Fenerbahçe