Altınordu - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçı bugün başlayacak!

Nesine 2. Lig'de 1. Lig hayaliyle mücadele eden Altınordu ile Batman Petrolspor, play-off 3. tur ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk randevusu İzmir’de oynanacak ve iki takım da mücadeleden avantajlı çıkmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Altınordu - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak merakla araştırmaya başlamış durumda.

Ligdeki uzun maratonun ardından play-off aşamasına kalan takımlar, artık geri dönüşü olmayan bir rekabetin içindeler. Altınordu kendi sahasında oynayacağı bugünkü zorlu maçta taraftar desteğini arkasına alarak ilk maçta skor üstünlüğünü elde etmek isterken; konuk ekip Batman Petrolspor ise deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek, ikinci maça moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor. Altınordu - Batman Petrolspor maçı için ise geri sayım başladı.

ALTINORDU - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig play-off 3. turunun ilk ayağında karşı karşıya gelecek olan Altınordu ile Batman Petrolspor arasındaki mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İzmir temsilcisi Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanacak Altınordu - Batman Petrolspor maçı HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar zorlu 90 dakikayı naklen takip edebilecek.

ALTINORDU - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu - Batman Petrolspor maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da başlayacak. Altınordu’nun sahasında oynanacak olan zorlu maç, iki takım açısından da son derece mühim.

Avantaj yakalamak isteyen ekipler, ilk düdükle birlikte sahada kıyasıya bir rekabete girişecek. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan iki taraf da, play-off turunun 3. turunu başarılı bir şekilde geçmek istiyor.

ALTINORDU - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Altınordu - Batman Petrolspor maçında düdük Erdem Mertoğlu’nda olacak. Yardımcılık görevlerini Abdülhamit Söyler ve Hasan Erdoğan üstlenirken, dördüncü hakem olarak Yücel Büyük görev alacak.

İKİ TAKIM YEDİNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

Altınordu ve Batman Petrolspor, bu mücadeleyle birlikte yedinci kez sahada karşı karşıya gelecek. Geçmiş karşılaşmalarda ise iki ekibin rekabetinin oldukça dengeli ilerlediği görülüyor.

Altınordu, bugüne kadar sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Batman Petrolspor iki kez kazanan taraf oldu. Üç karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da, play-off atmosferinde oynanacak yeni randevuda geçmiş istatistiklerin ötesine geçmeyi ve bir üst tura yükselme yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.