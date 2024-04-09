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Bayram namazı tek başına kılınmaz, cemaat ile kılınır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayram namazı tek başına kılınmaz, cemaat ile kılınır

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı namazı için camilere koşacak. Farklı nedenlerden ötürü yarın bayram namazı için camiye gidemeyecek olanlar bayram namazı tek başına kılınır mı merak ediyor. Bayram namazının tek veya cemaatle kılınabilmesi ile ilgili bilgiler başta olmak üzere bayram namazına ilişkin bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı tek başına kılınır mı? Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte her bayram arefesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de çeşitli sualler merak edilmektedir. Bunlar arasında bayram namazının tek başına kılınabileceği veya kılınamayacağı konusudur.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Bayram namazları cemaat ile kılınır, tek kılınmaz.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

BAYRAM NAMAZININ ŞARTLARI, CUMA NAMAZININ ŞARTLARI İLE AYNI MI?

Evet. Ancak bayramlarda hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Kaynak: dinimizislam.com

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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