Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 08:42 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 09:05 - Güncelleme:

Kurban Bayramında havanın nasıl olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Meteoroloji, bayram haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. İşte il il, bölge bölge bayram hava durumu ve son tahminler…

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, hava durumunu araştırmaya başladı. Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri Kurban Bayramı tatiline denk geliyor. Bayram boyunca yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 35 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul’dan Antalya’ya, Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e kadar şehir şehir hava durumu detayları haberimizde… BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hafta başında etkili olacak yüksek basınç sistemi sayesinde gökyüzü açık ve güneşli olacak. İç Anadolu ve Ege Bölgeleri’nde kurak ve sıcak hava hakimken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise genel hava güneşli olacak. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Bugün birçok büyük kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul: 27°C, açık ve güneşli Ankara: 24°C, parçalı bulutlu İzmir: 32°C, sıcak ve açık Bursa: 27°C, güneşli Antalya: 30°C, nemli ve sıcak MARMARA'DA RÜZGAR HAFİFLİYOR, SICAKLIK ARTIYOR Marmara Bölgesi’nde hafta boyunca hafif rüzgarlar ve bol güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar 29-31 derece arasında seyredecek. Ancak haftanın ikinci yarısında termometreler 35 dereceyi bulabilir. İÇ ANADOLU’DA SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR 6 Haziran itibarıyla İç Anadolu’da yerel sağanaklar görülebilir. Sivas, Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir çevresinde aniden bastıran yağmurlar etkili olacak. Konya: Parçalı bulutlu, 28°C Kayseri: 19°C, yerel sağanaklı EGE'DE GÜNEŞLİ HAVA DEVAM EDİYOR Ege Bölgesi’nde hafta boyunca güneşli hava hakim olacak. Manisa: 32°C Denizli: 29°C Bodrum: 30°C AKDENİZ'DE NEMLE BİRLİKTE SICAKLIK ARTIŞI Adana, Mersin ve Hatay çevresinde sıcaklık her gün 2-3 derece yükselerek 30 derecenin üzerine çıkacak. Adana: 30°C Hatay: Zaman zaman sağanak geçişleri görülebilir. KARADENİZ BÖLGESİNDE BATI GÜNEŞLİ, DOĞU İSE YAĞIŞLI Karadeniz’in batı kesiminde güneşli ve açık hava hakim Zonguldak: 24°C Samsun-Artvin hattı: Kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Trabzon: 19°C, yağışlı DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLAR YER YER ETKİLİ Doğu bölgelerinde Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevresinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Diyarbakır: Öğleden sonra yağmurlu Erzurum: 20°C Gaziantep: Parçalı bulutlu, 29°C İlgili Haber Mali'de askeri havaalanında ortalık karıştı! En az 30 kişi hayatını kaybetti Sabiha Gökçen Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı: Bir günde 784 uçuş!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi