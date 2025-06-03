Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor!

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramında havanın nasıl olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Meteoroloji, bayram haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. İşte il il, bölge bölge bayram hava durumu ve son tahminler…

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, hava durumunu araştırmaya başladı. Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri Kurban Bayramı tatiline denk geliyor. 

Bayram boyunca yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 35 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul’dan Antalya’ya, Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e kadar şehir şehir hava durumu detayları haberimizde…

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hafta başında etkili olacak yüksek basınç sistemi sayesinde gökyüzü açık ve güneşli olacak. İç Anadolu ve Ege Bölgeleri’nde kurak ve sıcak hava hakimken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise genel hava güneşli olacak.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! - 1. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün birçok büyük kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

İstanbul: 27°C, açık ve güneşli

Ankara: 24°C, parçalı bulutlu

İzmir: 32°C, sıcak ve açık

Bursa: 27°C, güneşli

Antalya: 30°C, nemli ve sıcak

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! - 2. Resim

MARMARA'DA RÜZGAR HAFİFLİYOR, SICAKLIK ARTIYOR

Marmara Bölgesi’nde hafta boyunca hafif rüzgarlar ve bol güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar 29-31 derece arasında seyredecek. Ancak haftanın ikinci yarısında termometreler 35 dereceyi bulabilir. 

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! - 3. Resim

İÇ ANADOLU’DA SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR

6 Haziran itibarıyla İç Anadolu’da yerel sağanaklar görülebilir. Sivas, Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir çevresinde aniden bastıran yağmurlar etkili olacak.

Konya: Parçalı bulutlu, 28°C

Kayseri: 19°C, yerel sağanaklı

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! - 4. Resim

EGE'DE GÜNEŞLİ HAVA DEVAM EDİYOR

Ege Bölgesi’nde hafta boyunca güneşli hava hakim olacak.

Manisa: 32°C

Denizli: 29°C

Bodrum: 30°C

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor! - 5. Resim

AKDENİZ'DE NEMLE BİRLİKTE SICAKLIK ARTIŞI

Adana, Mersin ve Hatay çevresinde sıcaklık her gün 2-3 derece yükselerek 30 derecenin üzerine çıkacak.

Adana: 30°C

Hatay: Zaman zaman sağanak geçişleri görülebilir.

KARADENİZ BÖLGESİNDE BATI GÜNEŞLİ, DOĞU İSE YAĞIŞLI

Karadeniz’in batı kesiminde güneşli ve açık hava hakim

Zonguldak: 24°C

Samsun-Artvin hattı: Kuvvetli sağanak yağış ihtimali var.

Trabzon: 19°C, yağışlı

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLAR YER YER ETKİLİ

Doğu bölgelerinde Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevresinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Diyarbakır: Öğleden sonra yağmurlu

Erzurum: 20°C

Gaziantep: Parçalı bulutlu, 29°C

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla’da okullar tatil mi? Marmaris’te 5.8 büyüklüğündeki deprem - HaberlerMuğla’da okullar tatil mi? Marmaris’te 5.8 büyüklüğündeki depremİzmir deprem son dakika! İzmir’de deprem mi oldu? - Haberlerİzmir deprem son dakika! İzmir’de deprem mi oldu?Antalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - HaberlerAntalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiYaz transfer dönemi tarihleri belli oldu! Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman? - HaberlerYaz transfer dönemi tarihleri belli oldu! Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman?Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu? - HaberlerYeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, yeni trafik cezaları ne kadar oldu?Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi? - HaberlerSurvivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...