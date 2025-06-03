Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor!
Kurban Bayramında havanın nasıl olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Meteoroloji, bayram haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. İşte il il, bölge bölge bayram hava durumu ve son tahminler…
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, hava durumunu araştırmaya başladı. Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri Kurban Bayramı tatiline denk geliyor.
Bayram boyunca yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 35 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul’dan Antalya’ya, Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e kadar şehir şehir hava durumu detayları haberimizde…
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hafta başında etkili olacak yüksek basınç sistemi sayesinde gökyüzü açık ve güneşli olacak. İç Anadolu ve Ege Bölgeleri’nde kurak ve sıcak hava hakimken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise genel hava güneşli olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün birçok büyük kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
İstanbul: 27°C, açık ve güneşli
Ankara: 24°C, parçalı bulutlu
İzmir: 32°C, sıcak ve açık
Bursa: 27°C, güneşli
Antalya: 30°C, nemli ve sıcak
MARMARA'DA RÜZGAR HAFİFLİYOR, SICAKLIK ARTIYOR
Marmara Bölgesi’nde hafta boyunca hafif rüzgarlar ve bol güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar 29-31 derece arasında seyredecek. Ancak haftanın ikinci yarısında termometreler 35 dereceyi bulabilir.
İÇ ANADOLU’DA SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR
6 Haziran itibarıyla İç Anadolu’da yerel sağanaklar görülebilir. Sivas, Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir çevresinde aniden bastıran yağmurlar etkili olacak.
Konya: Parçalı bulutlu, 28°C
Kayseri: 19°C, yerel sağanaklı
EGE'DE GÜNEŞLİ HAVA DEVAM EDİYOR
Ege Bölgesi’nde hafta boyunca güneşli hava hakim olacak.
Manisa: 32°C
Denizli: 29°C
Bodrum: 30°C
AKDENİZ'DE NEMLE BİRLİKTE SICAKLIK ARTIŞI
Adana, Mersin ve Hatay çevresinde sıcaklık her gün 2-3 derece yükselerek 30 derecenin üzerine çıkacak.
Adana: 30°C
Hatay: Zaman zaman sağanak geçişleri görülebilir.
KARADENİZ BÖLGESİNDE BATI GÜNEŞLİ, DOĞU İSE YAĞIŞLI
Karadeniz’in batı kesiminde güneşli ve açık hava hakim
Zonguldak: 24°C
Samsun-Artvin hattı: Kuvvetli sağanak yağış ihtimali var.
Trabzon: 19°C, yağışlı
DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLAR YER YER ETKİLİ
Doğu bölgelerinde Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevresinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.
Diyarbakır: Öğleden sonra yağmurlu
Erzurum: 20°C
Gaziantep: Parçalı bulutlu, 29°C