Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yollarda radarlı hız denetimlerinin yol açtığı tartışmalar sürüyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin açıklama yaptı. Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek iddiası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuklarda yoğunlaşan radarlı hız denetimleri, sürücülerin tepkisini çekti. Sosyal medyada ve internette konu hakkında yorum yapan sürücüler bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek mi iddialarının aslını araştırıyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin açıklama yaptı.

BAYRAMDA KESİLEN RADAR CEZALARI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yollarda artan radarlı hız denetimleri, sürücülerin yoğun tepkisine neden oldu. Özellikle yapay zeka destekli “Trafidar” radar sisteminin saniyeler içinde çok sayıda ceza kesmesiyle tartışmaya neden oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, bir gazetecinin sorusu üzerine vatandaşların tepkilerinin yüksek ceza miktarlarından olmadığını, radarların ani hız sınırı değişikliklerinde yeterince görünür olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Güler, trafik güvenliğini artırmak için caydırıcı cezaların gerekli olduğunu vurgularken mevcut kanun teklifinde değişiklik düşünmediklerini ifade etti.

Ancak İçişleri Bakanlığı’nın radar uygulamaları ve hız sınırı tabelalarının gözden geçirilmesi için çalışma başlattığı bilgisi, sürücülerde cezaların iptal edilebileceği beklentisini oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, bayramda kesilen radar cezalı iptal edilecek mi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sürücüler, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliklerine 15 gün içinde itiraz etme hakkına sahip.

RADAR CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Radar cezasına itiraz etmek için cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe ile başvurulmalıdır. İtirazda, radar cihazının kalibrasyon belgeleri ve tabelaların görünürlüğü gibi unsurlar delil olarak sunulmalıdır.