Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek mi?

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek mi?
Kurban Bayramı, Trafik, AK Parti, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yollarda radarlı hız denetimlerinin yol açtığı tartışmalar sürüyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin açıklama yaptı. Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek iddiası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuklarda yoğunlaşan radarlı hız denetimleri, sürücülerin tepkisini çekti. Sosyal medyada ve internette konu hakkında yorum yapan sürücüler bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek mi iddialarının aslını araştırıyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin açıklama yaptı. 

BAYRAMDA KESİLEN RADAR CEZALARI İPTAL EDİLECEK Mİ?

Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yollarda artan radarlı hız denetimleri, sürücülerin yoğun tepkisine neden oldu. Özellikle yapay zeka destekli “Trafidar” radar sisteminin saniyeler içinde çok sayıda ceza kesmesiyle tartışmaya neden oldu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, bir gazetecinin sorusu üzerine vatandaşların tepkilerinin yüksek ceza miktarlarından olmadığını, radarların ani hız sınırı değişikliklerinde yeterince görünür olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek mi? - 1. Resim

Güler, trafik güvenliğini artırmak için caydırıcı cezaların gerekli olduğunu vurgularken mevcut kanun teklifinde değişiklik düşünmediklerini ifade etti.

Ancak İçişleri Bakanlığı’nın radar uygulamaları ve hız sınırı tabelalarının gözden geçirilmesi için çalışma başlattığı bilgisi, sürücülerde cezaların iptal edilebileceği beklentisini oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, bayramda kesilen radar cezalı iptal edilecek mi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sürücüler, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliklerine 15 gün içinde itiraz etme hakkına sahip. 

Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilecek mi? - 1. Resim

RADAR CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Radar cezasına itiraz etmek için cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe ile başvurulmalıdır. İtirazda, radar cihazının kalibrasyon belgeleri ve tabelaların görünürlüğü gibi unsurlar delil olarak sunulmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Hüseyin Goncagül'den acı haber! Hayatını kaybettiİran da saldırıya geçti, misilleme gecikmedi! 100'den fazla İHA havalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hüseyin Selami kimdir, öldü mü? İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı - HaberlerHüseyin Selami kimdir, öldü mü? İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanıİsrail NATO üyesi mi, İran NATO üyesi mi, hangi ülkeler NATO'ya üye? - Haberlerİsrail NATO üyesi mi, İran NATO üyesi mi, hangi ülkeler NATO'ya üye?2025 Survivor Şampiyonu belli oluyor! Survivor finalistleri kim elendi, büyük finale kimler kaldı? - Haberler2025 Survivor Şampiyonu belli oluyor! Survivor finalistleri kim elendi, büyük finale kimler kaldı?Hüseyin Goncagül kimdir, neden öldü? Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti - HaberlerHüseyin Goncagül kimdir, neden öldü? Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül hayatını kaybettiBugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlar - HaberlerBugün televizyonda ne var? 13 Haziran TV yayın akışı ve programlarAltın fiyatları yükselişte! 13 Haziran gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? - HaberlerAltın fiyatları yükselişte! 13 Haziran gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...