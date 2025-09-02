Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 5. bölüm ne zaman? Sezon finali yaklaşıyor!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak belli oldu! Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Behzat Ç., yıllar sonra “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” adıyla yeniden ekranlara döndü. HBO Max platformunda yayınlanan dizi, 3. sezonuyla birlikte hayranlarını yeniden Ankara sokaklarına götürüyor. 8 Ağustos'ta başlayan yeni bölümlerin ardından ise sezon finali de yaklaşıyor.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak netlik kazandı. 8 Ağustos’ta başlayan yeni sezon bölümleri şimdiden büyük ilgi görürken, izleyiciler gözlerini merakla 5. bölüme çevirmiş durumda. 

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL 3. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Behzat Ç., “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” adıyla HBO Max ekranlarında yeniden izleyicilerle buluştu.

Yeni sezon 8 Ağustos’ta başlarken 3. sezon 5. bölüm, 5 Eylül 2025 Cuma günü HBO Max’te yayınlanacak.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölümleri her hafta Cuma günleri yayınlanıyor. 5. bölüm de 5 Eylül’de HBO Max kütüphanesinde izlenebilir olacak.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezonun toplamda 8 bölüm süreceği açıklandı. Behzat Ç. hayranları Eylül ayı boyunca her hafta yeni bölümler izlemeye devam edecek.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sezon finali 26 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanacak olan 8. bölümle gerçekleşecek.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Behzat Ç.

İnanç Konukçu - Hayalet

Berkan Şal - Akbaba

Fatih Artman - Harun Sinanoğlu

Ege Aydan - Şevket Ç.

Ayça Eren - Şule

Seda Bakan - Eda Akkaya

Eray Eserol - Tahsin

Berke Üzrek - Cevdet

Nejat İşler - Ercüment Çözer

Sezin Akbaşoğulları - Eylül / Zeynep Fidan / Suzan

Canan Ergüder - Savcı Esra (geri dönüş bekleniyor)

Güven Kıraç - Memduh Başgan

Mehmet Ali Nuroğlu - Yücel Demirdelen

Gökçe Eyüboğlu - Savcı Belgin

Burak Dakak - Yeni katılan genç oyuncu

Derin Beşikçioğlu - Behzat’ın kızı rolünde

Halil Babür - Egemen

Kaynak: Türkiye Gazetesi

