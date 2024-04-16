Belediye başkanın başkan vekili belediye meclisi üyeleri arasından seçilir

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün görevden alınmasının ardından belediye başkanı görevden alınırsa yeni kim geçer sorusu araştırılmaya başlandı.

Antalya'da 12 Nisan 2024 Cuma günü gerçekleşen teleferik kazası sonrası içlerinde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'de olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Ardından belediye başkanının yerine kimin geçeceği ve yeniden seçim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Belediye Kanunu mevzuatına göre belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebepten dolayı görev başında bulunamazsa yerine vekalet etmek üzere, belediye meclis üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.

Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda ise vali tarafından belediye meclisi on gün içinde toplanır.

Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak şekilde kamu hizmetinden yasaklanma cezası alması halinde belediye meclisi bir başkan vekili seçer.

Mevcut durumda Kepez Belediye Başkanlığında ne olacağına gelirsek, Mesut Kocagöz itiraz sonrası serbest bırakılırsa görevine devam edebilecek.

Ancak görevden uzaklaştırılması veya hukuki sürecin uzaması halinde belediye meclisi başkan vekili seçecek.