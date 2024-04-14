Kepez Belediye Başkanı Mesut Karagöz hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Nisan 2024 22:27 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 22:32 - Güncelleme:

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Kepez Belediye başkanı kim, hangi partiden araştırılıyor. Mesut Karagöz'ün hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.