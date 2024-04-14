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Kepez Belediye Başkanı Mesut Karagöz hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Karagöz hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kepez Belediye başkanı kim, hangi partiden araştırılıyor. Mesut Karagöz'ün hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün hayatı, biyografisi ve kariyeri araştırılıyor. 

Mesut Kocagöz, 1968 yılında Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. 

Üniversite eğitimini 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü tamamladı. 

1990-1991 yılları arasında, Ankara Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nde sözleşmeli personel olarak çalıştı. 

2002-2004 yılları arasında mali müşavirlik, kamuoyu araştırmacılığı ve çeşitli şirketlerde danışmanlık, CEO görevlerini sürdürdü.

2004-2014 yılları arasında Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 yılları arasında Kepez Belediye Meclis Üyeliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği gibi çeşitli görevlerde yer aldı. 

2016-2017 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Aldaş A.Ş Genel Müdürlüğü yaptı.

 Ağustos 2017-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Anet  Yönetim Kurulu Başkanlık ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 

2019-2023 yılları arasında Anet Yönetim Kurulu Başkanlığı ve genel müdürlüğü yaptı. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Kepez Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazandı. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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