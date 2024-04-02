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Belediye başkanlarının nüfusa göre aldıkları maaşlar belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belediye başkanlarının nüfusa göre aldıkları maaşlar belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimleri geride kalırken belediye başkanlarının ne kadar ve neye göre maaş alacakları belli oldu.

Türkiye, 5 yıl süreyle yönetime gelecek yerel yöneticilerini seçti. 5 yıl süreyle görev yapacak yöneticilerin alacakları maaşlar belli oldu. 

30 büyükşehir, 50 il, 922 ilçe, 32 bin 244 mahalle ve 18 bin 264 köy muhtarlığında seçim yapıldı. 

Belediye başkanlarının görev yerlerinin nüfusuna göre maaşları değişiyor ve memur maaşlarındaki artışa göre artıyor. Belediye başkanlarının nüfusa göre aldıkları maaşlar belli oldu - 1. Resim

Nüfusu 2 milyondan fazla olan: 176 bin 735 TL 

Nüfusu 1 milyon ile 2 milyon arasında olan: 144 bin 300 TL 

Nüfusu 500.001 ile 1 milyon arasında: 119 bin 670 TL 

Nüfusu 250.001 ille 500.000 arasında olan: 104 bin 453 TL

Nüfusu 100.001 ile 250.000 arasında olan: 89 bin 235 TL

Nüfusu 50.001 ile 100.000 arasında olan: 77 bin 822 TL

Nüfusu 10.001 ile 50.000 arasında olan: 62 bin 605 TL

Nüfusu 10 bine kadar olan: 54 bin 996 TL

Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi belediyeler: 77 bin 822 TL

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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