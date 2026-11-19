Küresel petrol piyasasında yaşanan gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Son dönemde yükselişle gündeme gelen motorin fiyatlarında bu kez önemli bir düşüş beklentisi oluştu. Araç sahipleri ''Benzine zam var mı, mazota ne zaman indirim gelecek?'' sorusunu gündeme getirirken sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına indirim geleceği belirtildi.

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Araç sahipleri özellikle motorin fiyatlarında beklenen değişikliğin pompaya ne zaman yansıyacağını ve yeni fiyatların hangi seviyeye gerileyeceğini araştırıyor. Akaryakıt piyasasındaki son gelişmeler, 19 Kasım 2026 itibarıyla benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, benzine zam var mı, mazota ne zaman indirim gelecek?

Benzine zam var mı, mazota ne zaman indirim gelecek? 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin fiyatlarında 19 Kasım 2026 itibarıyla yeni bir zam beklentisi bulunmuyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareket edebileceğine ilişkin beklentileri artırdı. Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde benzinde de indirim gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Benzine zam var mı, mazota ne zaman indirim gelecek? 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

MAZOTA NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

Motorinin litre fiyatına 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece yarısından itibaren 6 lira 58 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gündeme gelen indirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatlarında önemli bir gerileme yaşanacak.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 88,62 TL seviyesine kadar düşmesi öngörülüyor. Beklenen indirimle birlikte 50 litrelik bir depo motorin alan sürücünün yaklaşık 329 TL tasarruf etmesi hesaplanıyor.

Benzine zam var mı, mazota ne zaman indirim gelecek? 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

19 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 71.30 95.30 50.70 İstanbul Anadolu 71.10 95.20 50.10 Ankara 72.30 96.40 50.79 İzmir 72.50 96.70 50.70

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