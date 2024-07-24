Beşiktaş Belediyesi, bozuk olan engelli araçlarını ücretsiz olarak tamir edecek

Beşiktaş Belediyesi tarafından uygulamaya geçen proje sevindirdi. "Engelli Ekipman Onarım Hizmeti" projesi ile beraber bozuk olan engelli araçlarına bakım ve onarım yapılacak. Vatandaşlar ise engelli araçları tamiri için ne yapılır, nereye başvuru yapılacak merak ediyor.

Evde bakım yardımı, yaşlılık ve engelli aylıkları zamlandı! Peki kim ne kadar alacak?

Evde bakım yardımı, yaşlılık ve engelli aylıkları zamlandı! Peki kim ne kadar alacak?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, arızalı olan ve bakıma ihtiyacı olan engelli araçlarını ücretsiz olarak tamir edeceğini duyurdu.

Engelli Ekipman Onarım Hizmeti ile beraber bozuk olan engelli araçları bedava olarak tamir edilecek.

BEŞİKTAŞ ENGELLİ ARAÇLARI TAMİRİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Engelli Ekipman Onarım Hizmeti projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Çözüm merkezine gelen talep sonrasında vatandaşların bulundukları yere giderek sorun belirlenecek.

Araçlar mümkün olması halinde yerinde tamir edilirken tamir edilememesi durumunda engelsiz destek aracı ile teslim alınarak atölyeye götürülecek.

Tamir işleminin tamamlanmasıyla beraber geri teslim edilecek.

Akpolat, “Sevgili Komşularım, Bugün Beşiktaş Belediyesi olarak, dayanışmacı ve sosyal belediyecilik ilkemizin somut bir örneği olan Engelli Ekipman Onarım Hizmeti Projesi’ni tanıtmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum.

Göreve geldiğimiz günden bu yana her bir vatandaşımızın eşit hizmet alabilmesi ve hayatın her alanına tam katılım sağlayabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları hafifletmek ve toplumsal yaşamda daha aktif yer alabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu vizyon bizim, ‘Engelsiz Yaşayan Beşiktaş’ diyerek sözünü verdiğimiz belediyecilik anlayışımızın merkezinde yer alıyor." dedi.