Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı?

Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş St. Patrick&#039;s maçı tek maç mı, rövanş var mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk mağlubiyetinin ardından bu turda avantajlı bir skor hedefliyor. Taraftarlar, Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı araştırıyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, İrlanda’nın köklü ekiplerinden St. Patrick’s Athletic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gündemde ise Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı? konusu yer aldı. 

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S MAÇI TEK MAÇ MI?

Beşiktaş ile St. Patrick’s Athletic arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçı, tek maç değil, çift maç formatında oynanacak. İlk karşılaşma 7 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 21.45’te Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Beşiktaş ile St. Patrick’s arasındaki 3. eleme turu karşılaşmasında rövanş maçı olacak. UEFA Konferans Ligi’nin bu aşamasında tur, iki maç üzerinden değerlendiriliyor ve toplam skora göre tur atlayan takım belirleniyor.

İlk maç 7 Ağustos’ta Dublin’de oynanırken rövanş mücadelesi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek. Eğer iki maç sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve gerekirse penaltılar turu geçeni belirleyecek.

Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Beşiktaş ile St. Patrick’s arasındaki rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 21.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Bu maç, turun galibini belirlemede kilit rol oynayacak.

Beşiktaş, ev sahibi avantajını kullanarak taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmayı ve play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor. Turu geçen takım, Lausanne-Sport (İsviçre) ile Astana (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de sahte hemşire skandalı! Binlerce hastaya baktı: Terfi alacakken yakayı ele verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? - Haberlerİzmir su kesintisi sorgulama: İZSU sular ne zaman gelecek, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - HaberlerA101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var?Pazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak? - HaberlerPazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak?TUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı - HaberlerTUS sınav yerleri açıklandı mı? TUS 2. Dönem sınav yerleri sorgulama ekranı2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildi - Haberler2025 Ballon d’Or ne zaman verilecek? Kenan Yıldız Kopa Trophy adayı gösterildiPanathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Erik Lambrechts oldu! - HaberlerPanathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Erik Lambrechts oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...