UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, İrlanda’nın köklü ekiplerinden St. Patrick’s Athletic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gündemde ise Beşiktaş St. Patrick's maçı tek maç mı, rövanş var mı? konusu yer aldı.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S MAÇI TEK MAÇ MI?

Beşiktaş ile St. Patrick’s Athletic arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçı, tek maç değil, çift maç formatında oynanacak. İlk karşılaşma 7 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 21.45’te Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Beşiktaş ile St. Patrick’s arasındaki 3. eleme turu karşılaşmasında rövanş maçı olacak. UEFA Konferans Ligi’nin bu aşamasında tur, iki maç üzerinden değerlendiriliyor ve toplam skora göre tur atlayan takım belirleniyor.

İlk maç 7 Ağustos’ta Dublin’de oynanırken rövanş mücadelesi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek. Eğer iki maç sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve gerekirse penaltılar turu geçeni belirleyecek.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

Beşiktaş ile St. Patrick’s arasındaki rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 21.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Bu maç, turun galibini belirlemede kilit rol oynayacak.

Beşiktaş, ev sahibi avantajını kullanarak taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmayı ve play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor. Turu geçen takım, Lausanne-Sport (İsviçre) ile Astana (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.