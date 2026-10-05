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Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Başlık ResmiBeşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasını kapatacak mücadelede iki ekip Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftanın son maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ilk haftada Anadolu Efes'e 95-81 mağlup olurken Trabzonspor sezona Bursaspor Basketbol karşısında aldığı 82-76'lık galibiyetle başladı. Bu sonuçların ardından iki takım 5 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler beIN SPORTS 5 üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

Beşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Başlık ResmiBeşiktaş-Trabzonspor basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk haftasında Anadolu Efes karşısında 95-81 kaybederken Trabzonspor, Bursaspor'u 82-76 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Bu nedenle Beşiktaş sahasında sezonun ilk lig galibiyetini, Trabzonspor ise ikinci maçında ikinci galibiyetini almak için parkeye çıkacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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