Beşiktaş'ın transfer için radarına giren Alexander Bah 9 Aralık 1997 yılında doğdu

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme:

Beşiktaş, Transfer Haberleri, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024-2025 sezonu için savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sağ bek arayışını sürdürüyor. İddialara göre siyah-beyazlı ekip Benfica'nın sağ beki Alexander Bah için kiralama teklifi yaptı. Taraftarlar oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak etti.