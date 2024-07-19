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Beşiktaş'ın transfer için radarına giren Alexander Bah 9 Aralık 1997 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın transfer için radarına giren Alexander Bah 9 Aralık 1997 yılında doğdu
Beşiktaş, Transfer Haberleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024-2025 sezonu için savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sağ bek arayışını sürdürüyor. İddialara göre siyah-beyazlı ekip Benfica'nın sağ beki Alexander Bah için kiralama teklifi yaptı. Taraftarlar oyuncunun kaç yaşında olduğunu merak etti.

Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri ile gündeme gelen Beşiktaş, yeni sezonda savunmasını da güçlendirme kararı aldı.

Sağ bek arayışında olan siyah-beyazlı ekip şimdi ise Benfica'nın yıldızı Alexander Bah ile ilgileniyor.

SporX'in haberine göre Beşiktaş, Alexander Bah'ı kiralamayı düşünüyor.

Taraftarlar tarafından Alexander Bah'ın kaç yaşında olduğu, hangi takımlarda oynadığı ve 2023-2024 sezonu istatistikleri merak ediliyor.

Beşiktaş'ın transfer için radarına giren Alexander Bah 9 Aralık 1997 yılında doğdu - 1. Resim

ALEXANDER BAH KAÇ YAŞINDA?

Alexander Bah 9 Aralık 1997 yılında Danimarka'nın Arslev şehrinde dünyaya geldi.

ALEXANDER BAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Danimarkalı yıldız B1913 Youth adlı takımda başladı.

Buradan bedelsiz olarak 2013-2014 sezonunda Naesby BK altyapısına transfer oldu.

A takıma kadar yükselen Alexander Bah 2016-2017 yılında transfer olarak HB Köge'ye gitti.

Daha sonra sırayla Sönderjyske, Slavia Prag ve Benfica takımlarında oynadı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRASNFERİ ALEXANDER BAH 2023-2024 İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Benfica'da 32 maça çıkan Alexander Bah toplam 2 bin 450 dakika süre aldı.

2 gol ve 4 asist ile sezonu kapatan genç yıldız toplam 6 sarı kart gördü.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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