Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026-2027 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzla birlikte BİLSEM ön değerlendirme takvimi belli oldu! Peki, BİLSEM ön değerlendirmeler ne zaman başlayacak?

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Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak.

Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

ADAY GÖSTERİLME İŞLEMLERİ

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 30 Kasım-04 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM ön değerlendirme takvimi belli oldu! BİLSEM ön değerlendirme ne zaman başlayacak?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama takvimine göre ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2026 ile 26 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler 5 Mart 2027’de açıklanacak.

Ön değerlendirme sonuçlarına yönelik itiraz başvuruları 8-15 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bireysel değerlendirme randevuları 22 Mart ile 2 Nisan 2027 tarihleri arasında oluşturulacak. Değerlendirmeye katılacak öğrencilerin giriş belgeleri 6 Nisan 2027’de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

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