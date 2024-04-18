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BİLSEM sınav sonuçları saat 11.00'dan sonra erişime açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİLSEM sınav sonuçları saat 11.00&#039;dan sonra erişime açılacak

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BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, sorusu sınava giren adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bilsem ön değerlendirme sınavları bu yıl 10 Şubat'ta yapıldı. Gözler ise sonuçlara çevrildi. Peki, Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Bilsem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama 2024 ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Gözler  2024 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine çevrildi. Peki, Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Bilsem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ön değerlendirme sınavları 14 Nisan 2024 Pazar günü sona erdi.

Bilsem ön değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. 

Geçtiğimiz sene 2023 yılında BİLSEM sınav sonuçları saat 12.50'de erişeme açılmıştı. Bugün saat 11'den sınav sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. 

BİLSEM sınav sonuçları saat 11.00'dan sonra erişime açılacak - 1. Resim

Hak kazanan öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamaları,  26 Mayıs'ta başlayacak. Bireysel değerlendirme sonuçları ise 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava giren adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile ön değerlendirme uygulama sonuçlarına MEB'in duyuracağı internet bağlantısından erişim sağlayabilir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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