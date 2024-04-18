BİLSEM sınav sonuçları saat 11.00'dan sonra erişime açılacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 09:17 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 09:18 - Güncelleme:

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BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, sorusu sınava giren adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bilsem ön değerlendirme sınavları bu yıl 10 Şubat'ta yapıldı. Gözler ise sonuçlara çevrildi. Peki, Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Bilsem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...