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Bilsem ön değerlendirme sınav sonuçları 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bilsem ön değerlendirme sınav sonuçları 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak

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Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bilsem ön değerlendirme sınavları bu yıl 10 Şubat'ta yapıldı. Gözler ise sonuçlara çevrildi. Sonuçlar nisan ayında açıklanacak. Peki, Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Bilsem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Tüm merak edilenler haberimizde... BİLSEM sınav sonuçları sorgulama 2024

BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat'ta başlamıştı. Gözler ise 2024 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine çevrildi. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin netleşeceği tarih belli oldu. Peki, Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Bilsem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Bilsem ön değerlendirme sınav sonuçları 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak - 1. Resim

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ön değerlendirme sınavları 14 Nisan 2024 Pazar günü sona erdi.

Bilsem ön değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Hak kazanan öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamaları,  26 Mayıs'ta başlayacak. Bireysel değerlendirme sonuçları ise 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilsem sınav sonuçlarını öğrenmek için tek adres Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sitesidir. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile ön değerlendirme uygulama sonuçları MEB'in duyuracağı internet bağlantısından öğrenilebilir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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