İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da olumsuz hava şartları dolayısıyla Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı duyuruldu.
İstanbul'da olumsuz hava, vapur seferlerini etkiledi.
Şehit Hatlarının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Büyükada-Sedef Adası seferini kullanacak vatandaşlar uyarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı