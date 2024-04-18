İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Nisan 2024 09:11 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 09:15 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da olumsuz hava şartları dolayısıyla Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı duyuruldu.