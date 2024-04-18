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İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da vapur seferlerine olumsuz hava engeli

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da olumsuz hava şartları dolayısıyla Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı duyuruldu. 

İstanbul'da olumsuz hava, vapur seferlerini etkiledi. 

Şehit Hatlarının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Büyükada-Sedef Adası seferini kullanacak vatandaşlar uyarıldı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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