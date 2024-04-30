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Afganistan'da camiye silahlı saldırı! Can kaybı var...

Düzenleyen: / Kaynak: Associated Press
- Güncelleme:
Afganistan&#039;da camiye silahlı saldırı! Can kaybı var...

Dünya Haberleri  / Associated Press

Afganistan'ın batısındaki Herat eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Herat eyaletindeki bir camiye baskın düzenleyerek ateş açtığını ve namaz kılan altı kişiyi öldürdüğünü söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Taliban İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, saldırının Pazartesi gecesi Herat vilayetinin Guzara ilçesinde gerçekleştiğini söyledi. Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Saldırganın kaçarken başka bir sivili de yaralandığı açıklandı. Saldırının sorumluluğunu şimdiye kadar üstlenen olmadı.

SALDIRIYI KINADI

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, X kanalında yaptığı açıklamada, "İmam Zaman Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi. "Bu terör eylemini tüm dini ve insani standartlara aykırı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu da, biri çocuk olmak üzere en az altı kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı. Faillerin acilen hesap vermesi ve azınlıkların korunmasına yönelik önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Associated Press
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