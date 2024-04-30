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ABD yine İsrail'e arka çıktı! Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "İsrail" uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Bloomberg
- Güncelleme:
ABD yine İsrail&#039;e arka çıktı! Uluslararası Ceza Mahkemesi&#039;ne &quot;İsrail&quot; uyarısı

Dünya Haberleri  / Bloomberg

ABD yönetimi, Gazze'deki olası ateşkesi çıkmaza sürükleyeceği bahanesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni İsrailli yöneticilere ceza vermemesi konusunda uyardı.

ABD ve müttefikleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmasından endişe duyuyor. ABD yönetimi bu durumun, İsrail'in Hamas ile yürüttüğü ateşkes görüşmelerini tehlikeye atabileceğini düşünüyor.

G7 İSRAİL İÇİN SEFERBER OLDU!

ABD'li yetkililerin aktardığına göre, UCM'nin tutuklama emri vermesi durumunda İsrail, ateşkes görüşmelerine katılım sağlamayabilir. G7 ülkeleri, bu mesajı Lahey merkezli mahkemeye iletmek için sessiz bir diplomatik çaba başlattı.

UCM, Gazze'deki savaşta İsrail'in politikalarını inceleyerek  İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri verip vermemeyi değerlendiriyor. ABD yetkililerine göre, UCM'nin tutuklama emri gibi bir yargı yetkisi bulunmuyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

İsrail ve Hamas arasındaki esirlerin serbest bırakılması konusundaki görüşmelerin son haftalarda daraldığı ve bir anlaşmanın artık yakın olduğu belirtiliyor. Hamas, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. UCM sözcüsü yorum yapmayı reddederken, Beyaz Saray sözcüleri de konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Bloomberg
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