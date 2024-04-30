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Fetih ve Hamas'tan İsrail'e karşı birlik görüşmesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fetih ve Hamas&#039;tan İsrail&#039;e karşı birlik görüşmesi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistinli gruplar Fetih ve Hamas, Çin'in arabuluculuğunda, başkent Pekin'de ulusal uzlaşma görüşmeleri yaptı. İsrail'e karşı iki grubun birlikte hareket etmesi gündeme geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Filistinli grupların temsilcilerinin Çin'in davetiyle Pekin'de görüştüğünü bildirdi.

Fetih ve Hamas temsilcilerinin Filistin ulusal uzlaşması üzerine "derin ve samimi" diyalog yürüttüklerini ifade eden Sözcü Lin, "İki taraf, siyasal uzlaşmayı diyalog ve istişare yoluyla sağlamaya yönelik siyasi iradelerini beyan etti." dedi.

"CESARET VERİCİ İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Lin, görüşmede tarafların pek çok konuda "cesaret verici ilerleme" sağladığını ve "diyalog sürecini Filistin'in birliği ve dayanışmasını en erken tarihte sağlamak için devam ettirme konusunda anlaştıklarını" belirtti.

Tarafların, gelecekteki diyaloğa dair fikirler üzerine anlaşmalara vardıklarını aktaran Lin, Çin'e, Filistin halkının ulusal haklarını kazanmaya yönelik haklı davasına desteği ve Filistin'in iç birliğini güçlendirmeye yardım çabaları için teşekkür ettiklerini kaydetti.

Filistinli gruplar, iç anlaşmazlıkları ve bölünmeyi gidermek üzere en son şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'da benzer formatta ulusal uzlaşma görüşmeleri yürütmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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