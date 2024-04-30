Kira getirisi yüksek şehirler arasına Bilecik de girdi!
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye genelinde satışlarda durgunluk ve gerileme sürmesine rağmen kira artışları devam ediyor. Kira getirisi en yüksek kentler arasında ise 229 bin nüfusuyla Bilecik dikkat çekti. Kentte ortalama ev fiyatı 2 milyon 201 bin 600 lira olarak kayıtlara geçti.
Son zamanlarda kredi faiz oranlarındaki yükseliş gayrimenkul piyasasında dikkat çeken gelişmelere imza atıyor. Kredilerde faiz yüzü yüzde 250'i aşarken satışlarda durgunluk fiyatlarda reel gerileme sürüyor ancak buna rağmen konut yatırımı yapmak isteyenler için 13-15 yıl kira amortisman süresi önemli gösterge olmaya devam ediyor.
LİSTEDE İSTANBUL YOK BİLECİK VAR
En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken; ilk sıraya Ankara’nın yerleşmesi dikkat çekti.
KİRA GETİRİSİ YÜKSEK ŞEHİRLER
Ankara'yı, Tekirdağ, Bilecik, Kilis, Şanlıurfa, Manisa, Gaziantep, Ağrı, Siirt ve Yozgat takip etti.
Yapılan bir araştırmaya göre; 229 bin nüfuslu Bilecik'te ortalama ev fiyat 2 milyon 201 bin 600 TL, amortisman süresi 14 yıl ve yıllık kira getirisi yüzde 7,20 olarak açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı