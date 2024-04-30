Kira getirisi yüksek şehirler arasına Bilecik de girdi!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme:

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İlgili Haberler Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en yüksek şehirler

Türkiye genelinde satışlarda durgunluk ve gerileme sürmesine rağmen kira artışları devam ediyor. Kira getirisi en yüksek kentler arasında ise 229 bin nüfusuyla Bilecik dikkat çekti. Kentte ortalama ev fiyatı 2 milyon 201 bin 600 lira olarak kayıtlara geçti.